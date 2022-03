Unioncamere: Imprese Rosa: il dato di Enna tra i migliori in percentuale in Italia

Ma dall’inizio della pandemia le donne al vertice sono 8.600 in più

Roma, 7 marzo 2022 – Sono la metà del cielo, ma ai vertici delle imprese solo un incarico su 4 è ricoperto da donne. La fotografia scattata dall’Osservatorio per l’imprenditorialità femminile di Unioncamere-InfoCamere mostra peraltro che qualche piccolo passo avanti le donne al vertice l’hanno fatto, crescendo di 8.602 posizioni (+0,88%). Questo è avvenuto mentre contestualmente il numero delle donne che ricoprono cariche nel mondo imprenditoriale si è andato riducendo dello 0,46%, perdendo quasi 12mila posizioni tra dicembre 2019 e dicembre 2021, in virtù di un calo consistente soprattutto tra le socie (circa 19mila in meno) e le titolari di imprese individuali (-7mila). Segno quest’ultimo delle difficoltà che stanno attraversando soprattutto le imprese minori.

“Bisogna far crescere la presenza delle donne nelle imprese”, è l’invito che il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, fa nell’imminenza della Festa della donna. “I nostri studi mostrano che le donne sono più innovative, più attente ai valori della sostenibilità ambientale, più responsabili nei riguardi dei loro collaboratori. La crisi di questi anni è stata dura anche per questa componente fondamentale della nostra economia, che ha rallentato la sua crescita. Aiutare le donne d’impresa, come fanno da tempo le Camere di commercio attraverso i Comitati per l’imprenditorialità femminile, è però essenziale per accelerare la ripresa economica”.

L’analisi delle differenti cariche di guida e di amministrazione svolte all’interno delle imprese (984.366 quelle ricoperte da donne a fine 2021) evidenzia che la presenza femminile tende a ridursi al salire del livello di responsabilità.

Le donne presidente sono infatti 33.645. Pur aumentando del 2,03%, restano comunque solo il 18,03% del totale. Maggior incidenza hanno invece le donne vice presidente: sono 18.327, rappresentano il 26,57% del totale e sono aumentate del 3,37% da dicembre 2019.

Il maggior numero di incarichi riguarda soprattutto il ruolo di consigliere (225mila, pari al 25,4% del totale, in crescita del 2,52% rispetto a dicembre 2019). Le amministratrici sono poi 38.577, pari al 22,68%, in aumento del 4,48% rispetto a due anni fa.

In diminuzione invece le consigliere/amministratrici delegate: oggi sono 4.532, rappresentano il 22,74% del totale e sono diminuite del 4,77%.

Per quanto riguarda gli incarichi manageriali, si assottiglia la già sparuta platea dei direttori donna: sono 480, pari al 15,62% del totale e si riducono di 61 unità.

Gran parte di queste donne ha fondato o partecipato alla fondazione di una delle imprese femminili oggi esistenti in Italia. Un milione e 342mila quelle registrate a fine 2021, pari al 22,13% del totale. Il confronto con la situazione a fine 2019 mostra una situazione di sostanziale stabilità: in due anni, le imprese femminili sono aumentate dello 0,19%, con un incremento di 2.569 unità. Determinante in questo senso la spinta delle regioni del Mezzogiorno, in cui si contato oggi 7.646 imprese in più rispetto a dicembre 2019. Al contrario, il Centro vede diminuire la presenza di imprese femminili di 7.207 unità, mentre nel settentrione gli incrementi sono stati modesti: +1.696 nel Nord Ovest (+0,54%) e +434 nel Nord Est (+0,19%).

Soprattutto alcuni dei settori a maggior partecipazione femminile pagano salato il conto della pandemia e delle chiusure forzate che si sono succedute da marzo 2019. Primo tra tutti il Commercio, che conta quasi 6.300 imprese guidate da donne in meno, l’Agricoltura (circa 3.500 in meno) e il manifatturiero (circa 1.500 in meno).

Più dinamici e proattivi risultano invece alcuni comparti a maggior contenuto di conoscenza, secondo una tendenza in atto da tempo, come le Attività professionali, scientifiche e tecniche (+3.751 le imprese femminili), i Servizi di informazione e comunicazione (+1.014), l’Istruzione (+524) e la Sanità (+468). Bilancio positivo anche per il settore immobiliare e finanziario (+1.929) e per il Noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+2.195).

Molise, Basilicata, Abruzzo e Umbria risultano a fine 2021 le regioni a maggior incidenza di imprese femminili. Nove le province, tutte del Sud e del Centro, in cui le imprese femminili superano il 27% del tessuto produttivo locale: Benevento, Avellino, Chieti, Grosseto, Enna, Campobasso, Frosinone, Viterbo e Isernia.

Cariche totali e ricoperte da donne nelle imprese

Dati al 31 dicembre 2021 e variazione % rispetto al 31 dicembre 2019

Cariche ricoperte da donne nel 2021 Cariche totali nel 2021 % cariche donne Var. % dic. 2021-dic. 2019 Amministratore 984.366 3.902.926 25,22% 0,88% Socio 515.145 1.213.371 42,46% -3,51% Titolare 828.541 3.114.522 26,60% -0,85% Altre cariche 196.369 855.726 22,95% 2,85% Totale 2.524.421 9.086.545 27,78% -0,46%

Fonte: Osservatorio Imprenditorialità Femminile di Unioncamere – Infocamere

Principali incarichi di amministrazione e dirigenza nelle imprese; totali e ricoperti da donne

Dati al 31 dicembre 2021 e variazione % rispetto al 31 dicembre 2019

Cariche ricoperte da donne nel 2021 Cariche totali nel 2021 % cariche donne Var. % dic. 2021-dic. 2019 Consigliere 224.822 885.244 25,40% 2,52% Amministratore 38.577 170.105 22,68% 4,48% Presidente/Presidente Consiglio d’amministrazione 33.645 186.605 18,03% 2,03% Vice Presidente/Vice Presidente del Cons. d’amministrazione 18.327 68.981 26,57% 3,37% Consigliere/Amministratore Delegato 4.532 19.934 22,74% -4,77% Direttore/Direttore Generale 480 3.073 15,62% -11,28%

Fonte: Osservatorio Imprenditorialità Femminile di Unioncamere – Infocamere

Imprese registrate femminili per regione e tasso di femminilizzazione

Dati al 31 dicembre 2021, saldo e variazione % rispetto al 31 dicembre 2019

Regione Imprese registrate femminili 2021 Tasso di femminilizzazione 2021 Saldo 2021-2019 Var. % 2021-2019 Abruzzo 38.473 25,71% -17 -0,04 Basilicata 16.005 26,39% -76 -0,47 Calabria 44.791 23,48% 668 1,51 Campania 140.208 22,88% 3.079 2,25 Emilia Romagna 94.415 20,92% 474 0,50 Friuli-Venezia Giulia 22.526 22,43% -383 -1,67 Lazio 140.088 22,81% -6.304 -4,31 Liguria 35.941 22,10% -100 -0,28 Lombardia 181.722 19,08% 1.994 1,11 Marche 38.291 23,14% -534 -1,38 Molise 9.588 27,40% -253 -2,57 Piemonte 96.433 22,51% -158 -0,16 Puglia 89.079 23,03% 1.232 1,40 Sardegna 39.374 22,93% 566 1,46 Sicilia 116.722 24,37% 2.447 2,14 Toscana 94.950 23,24% -447 -0,47 Trentino – Alto Adige 20.375 18,29% 505 2,54 Umbria 23.533 24,86% 78 0,33 Valle d’Aosta 2.896 23,63% -40 -1,36 Veneto 97.293 20,29% -162 -0,17 Nord Ovest 316.992 20,37% 1.696 0,54 Nord Est 234.609 20,53% 434 0,19 Centro 296.862 23,14% -7.207 -2,37 Sud e Isole 494.240 23,69% 7.646 1,57 Totale 1.342.703 22,13% 2.569 0,19

Fonte: Osservatorio Imprenditorialità Femminile di Unioncamere – Infocamere

Imprese femminili registrate per settore e tasso di femminilizzazione

Dati al 31 dicembre 2021, saldo e variazione % rispetto al 31 dicembre 2019

Settore Imprese registrate femminili Tasso di femminilizzazione Saldo 2021-2019 Variazione % 2021-2019 A Agricoltura, silvicoltura pesca 206.938 28,22% -3.464 -1,65 B Estrazione di minerali da cave e miniere 390 10,03% -24 -5,80 C Attività manifatturiere 93.899 17,43% -1.489 -1,56 D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz… 1.371 10,09% 74 5,71 E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… 1.475 12,61% 20 1,37 F Costruzioni 55.075 6,56% 1.724 3,23 G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… 347.660 23,55% -6.295 -1,78 H Trasporto e magazzinaggio 17.847 10,83% 321 1,83 I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 135.062 29,27% 620 0,46 J Servizi di informazione e comunicazione 26.553 18,90% 1.014 3,97 K Attività finanziarie e assicurative 29.176 22,00% 1.929 7,08 L Attività immobiliari 64.033 21,51% 2.923 4,78 M Attività professionali, scientifiche e tecniche 44.838 19,41% 3.751 9,13 N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… 56.753 26,47% 2.195 4,02 P Istruzione 10.165 30,64% 524 5,44 Q Sanità e assistenza sociale 17.189 37,28% 468 2,80 R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… 18.758 23,43% 412 2,25 S Altre attività di servizi 128.727 51,77% 1.999 1,58 Altri settori 86.794 21,68% -4.133 -4,55 Totale 1.342.703 22,13% 2.569 0,19

Fonte: Osservatorio Imprenditorialità Femminile di Unioncamere – Infocamere

Imprese registrate femminili per provincia e tasso di femminilizzazione

Dati al 31 dicembre 2021

Provincia Imprese registrate femminili Tasso di femminilizzazione Provincia Imprese registrate femminili Tasso di femminilizzazione AGRIGENTO 10.442 25,29% MESSINA 14.786 23,30% ALESSANDRIA 9.756 23,22% MILANO 65.120 17,18% ANCONA 10.440 23,45% MODENA 15.360 21,36% AOSTA 2.896 23,63% MONZA E BRIANZA 13.712 18,61% AREZZO 8.724 23,60% NAPOLI 64.969 20,72% ASCOLI PICENO 5.670 23,31% NOVARA 6.766 23,04% ASTI 5.336 22,97% NUORO 7.456 24,23% AVELLINO 12.982 29,22% ORISTANO 3.132 21,74% BARI 31.740 21,35% PADOVA 19.611 20,24% BELLUNO 3.175 21,01% PALERMO 24.178 23,95% BENEVENTO 10.628 29,73% PARMA 9.332 20,31% BERGAMO 19.176 20,27% PAVIA 10.227 21,99% BIELLA 3.529 20,80% PERUGIA 17.654 24,37% BOLOGNA 20.183 21,17% PESARO E URBINO 8.403 21,55% BOLZANO 10.937 18,17% PESCARA 8.991 23,85% BRESCIA 24.316 20,48% PIACENZA 6.249 21,60% BRINDISI 8.763 22,81% PISA 9.686 22,27% CAGLIARI 16.114 22,66% PISTOIA 7.337 22,30% CALTANISSETTA 6.067 23,51% PORDENONE 5.666 21,90% CAMPOBASSO 7.070 27,51% POTENZA 10.464 26,98% CASERTA 23.245 23,71% PRATO 8.363 25,07% CATANIA 25.352 23,86% RAGUSA 8.959 23,63% CATANZARO 7.988 23,02% RAVENNA 8.065 21,01% CHIETI 12.813 28,36% REGGIO DI CALABRIA 13.037 24,05% COMO 9.337 19,35% REGGIO EMILIA 10.172 18,67% COSENZA 16.315 23,48% RIETI 4.106 26,22% CREMONA 5.948 20,53% RIMINI 8.537 21,36% CROTONE 4.313 23,55% ROMA 97.354 21,49% CUNEO 14.950 22,62% ROVIGO 6.198 23,76% ENNA 4.195 27,56% SALERNO 28.384 23,44% FERMO 4.895 24,03% SASSARI 12.672 22,85% FERRARA 7.993 23,21% SAVONA 7.321 24,75% FIRENZE 23.009 21,51% SIENA 6.827 24,39% FOGGIA 18.611 25,80% SIRACUSA 10.269 25,75% FORLI’ – CESENA 8.524 20,37% SONDRIO 3.445 23,71% FROSINONE 13.532 27,49% TARANTO 12.799 24,93% GENOVA 17.249 20,03% TERAMO 9.157 25,17% GORIZIA 2.249 23,11% TERNI 5.879 26,43% GROSSETO 8.048 27,61% TORINO 49.617 22,29% IMPERIA 5.953 22,90% TRAPANI 12.474 25,89% ISERNIA 2.518 27,10% TRENTO 9.438 18,44% L’AQUILA 7.512 24,73% TREVISO 17.406 19,93% LA SPEZIA 5.418 25,90% TRIESTE 3.547 22,43% LATINA 14.658 25,29% UDINE 11.064 22,57% LECCE 17.166 22,52% VARESE 14.109 20,65% LECCO 5.192 20,18% VENEZIA 15.507 20,13% LIVORNO 8.232 25,27% VERBANIA 2.920 23,03% LODI 3.166 19,60% VERCELLI 3.559 22,85% LUCCA 9.576 22,37% VERONA 19.581 20,26% MACERATA 8.883 23,85% VIBO VALENTIA 3.138 22,25% MANTOVA 7.974 20,99% VICENZA 15.815 19,69% MASSA CARRARA 5.148 23,05% VITERBO 10.438 27,30% MATERA 5.541 25,34% Totale 1.342.703 22,13%

