Unioncamere: Propensione al risparmio: cresce più al Nord meno al Sud in cinque anni Biellesi più parsimoniosi

Propensione al risparmio: cresce più al Nord meno al Sud in cinque anni

Biellesi più parsimoniosi

Ma i milanesi accantonano maggiori risorse a testa

Effetto smartworking spinge il risparmio

Roma, 27 maggio 2026 – Cresce la propensione al risparmio degli italiani, in cinque anni la quota di reddito disponibile messa da parte dalle famiglie è passata dal 7,55% nel 2019 all’8,28% nel 2024. Ma al Sud l’incidenza si è fermata al 6,08% nel 2024 a fronte del 5,67% nel 2019, mentre al Nord è arrivata al 9,73% (contro l’8,5% nel 2019) con punte del 10,46% al Nord ovest (9,72% nel 2019).

Biella si conferma nel 2024 la “capitale” più vocata al risparmio (14,37%), seguita sul podio da Asti (12,79%) e Vercelli (12,53%). Mentre maggiori difficoltà si riscontrano a Crotone che chiude la classifica (4,30%), tallonata da Siracusa (4,37%) e Ragusa (4,51%).

Nel complesso, la maggiore diffusione dello smartworking aumenta la capacità di risparmio: i lavoratori hanno accantonato il 9,45% delle proprie entrate nel 2024 nei territori dove la quota del lavoro da “remoto” è stata maggiore rispetto alla media nazionale, contro il 7,67% messo da parte dai lavoratori dove il ricorso a questo strumento è stato più basso.

È quanto emerge da un’analisi realizzata da Unioncamere e dal suo Centro Studi Guglielmo Tagliacarne che quantifica il risparmio delle famiglie consumatrici e la relativa loro propensione al risparmio a livello provinciale nel 2024.

“Il risparmio si presenta territorialmente più concentrato rispetto al reddito delle famiglie. Le prime quindici province per ammontare complessivo del risparmio assorbono, infatti, circa il 50% di tutto questo aggregato, ovvero 4,4 punti percentuali in più rispetto a quanto si riscontra per il reddito disponibile. Lo ha sottolineato Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro Studi Tagliacarne secondo cui “ancora oggi il risparmio è un fenomeno che caratterizza la provincia minore: la dimensione demografica media delle prime dieci province con maggiore propensione al risparmio è del 20% inferiore a quelle delle ultime dieci. Nel corso dell’ultimo quinquennio – ha aggiunto Esposito- è aumentato il differenziale della propensione al risparmio tra Mezzogiorno e resto del Paese, nonostante un recente miglioramento della capacità di risparmio del Sud. A pesare non è solo il minor livello di reddito pro-capite meridionale, ma anche l’incremento più sostenuto dei prezzi nell’area che, a parità di altre condizioni, ha determinato un aumento del valore della spesa e, conseguentemente, una riduzione della possibilità di accantonare risorse”.

Piemontesi più inclini a risparmiare, Siciliani meno

Il Piemonte si attesta in cima alla graduatoria della propensione al risparmio (10,70%), piazzando tutte le sue province nelle prime dieci posizioni. Seguono nel “medagliere” la Lombardia 10,46% e l’Emilia-Romagna 10,14% che scalza dal podio la Liguria terza nel 2019. Le famiglie fanno, invece, più fatica ad accantonare risorse in Sicilia 5,05%, Sardegna 5,29% e Calabria 5,91%.

16 province del Sud in fondo alla classifica della propensione al risparmio

Sono del Nord le prime 21 province della classifica della propensione al risparmio delle famiglie italiane nel 2024. Bisogna scorrere fino alla 22esima posizione per trovare la prima provincia del Sud, rappresentata da Avellino (9,65%), e, addirittura, fino al 36esimo posto per trovare la prima provincia dell’Italia Centrale, costituita da Ancona (8,52%). Mentre, al contrario, sono tutte meridionali le province che occupano le ultime sedici posizioni della graduatoria chiusa da Crotone. Segno di una evidente difficoltà delle famiglie del Mezzogiorno a mettere da parte un “tesoretto” da utilizzare in prospettiva di esigenze future.

Ma Lombardia trainata da Milano resta il “salvadanaio” d’Italia

I milanesi hanno risparmiato a testa in media 3.920 euro nel 2024, oltre il doppio della media nazionale (1.918 euro) e quasi il quadruplo di quella meridionale (1.081 euro), e circa sei volte il valore pro-capite messo da parte dai crotonesi (686 euro) fanalino di coda.

Non a caso in Lombardia si concentra più di un quarto del risparmio complessivo maturato dagli italiani nel 2024, capitanata da Milano (11,25%). Seguono a distanza sul podio Roma (7,27%) e Torino (5,29%).

Con smartworking il risparmio pro-capite più alto di 1.000 euro

Ad incedere positivamente sulla capacità di risparmio della popolazione è anche lo smart working. Dove è maggiore la quota di occupati che lavorano da casa rispetto alla media nazionale, i lavoratori hanno messo da parte 2.697 euro a testa nel 2024 (erano 2.066 nel 2019) contro i 1.615 euro accantonati mediamente dai lavoratori laddove l’incidenza è più bassa (1.219 nel 2019).

Graduatoria decrescente delle regioni in base alla propensione al risparmio delle famiglie consumatrici dell’anno 2024 e variazione di posizione fra i due anni

Pos Regione 2024 2019 Variazione di posizione fra 2019 e 2024 Pos Regione 2024 2019 Variazione di posizione fra 2019 e 2024 1 Piemonte 10,70 10,02 0 14 Campania 6,71 6,34 -2 2 Lombardia 10,46 9,68 0 15 Abruzzo 6,54 6,23 0 3 Emilia-Romagna 10,14 9,01 1 16 Umbria 6,30 5,62 2 4 Liguria 9,99 9,39 -1 17 Puglia 6,24 5,69 -1 5 Basilicata 8,20 7,45 1 18 Calabria 5,91 5,66 -1 6 Molise 8,18 7,87 -1 10 Sardegna 5,29 4,62 1 7 Valle d’Aosta 8,07 7,30 0 20 Sicilia 5,05 4,76 -1 8 Veneto 7,95 6,86 0 9 Toscana 7,63 6,79 0 1 Nord 9,73 8,85 0 10 Marche 7,47 6,57 0 2 Centro 7,28 6,49 0 11 Friuli-Venezia Giulia 7,43 6,33 3 3 Sud e Isole 6,08 5,67 0 12 Lazio 7,14 6,39 -1 13 Trentino-Alto Adige 7,08 6,34 0 Italia 8,28 7,55

Fonte: Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne

Graduatoria decrescente delle regioni in base al risparmio pro-capite realizzato nell’anno 2024

Pos Regione Valori assoluti (milioni di euro) Incidenza percentuale sul totale Italia Valori pro capite (euro) Pos Regione Valori assoluti (milioni di euro) Incidenza percentuale sul totale Italia Valori proc capite (euro) 1 Lombardia 29.504,87 26,10 2.943,72 14 Umbria 1.208,62 1,07 1.418,11 2 Piemonte 11.563,04 10,23 2.719,60 15 Abruzzo 1.685,12 1,49 1.327,55 3 Emilia-Romagna 12.056,13 10,66 2.705,01 16 Campania 6.443,59 5,70 1.153,09 4 Liguria 3.844,57 3,40 2.546,67 17 Puglia 4.337,16 3,84 1.116,67 5 Valle d’Aosta 254,86 0,23 2.077,00 18 Sardegna 1.646,23 1,46 1.050,95 6 Trentino-Alto Adige 2.251,88 1,99 2.076,47 10 Calabria 1.822,89 1,61 992,53 7 Veneto 9.515,18 8,42 1.960,74 20 Sicilia 4.210,04 3,72 878,49 8 Toscana 6.839,42 6,05 1.869,14 9 Friuli-Venezia Giulia 2.198,90 1,94 1.841,71 1 Nord 71.189,43 62,97 2.589,15 10 Lazio 9.966,84 8,82 1.744,91 2 Centro 20.504,07 18,14 1.751,74 11 Marche 2.489,20 2,20 1.680,02 3 Sud e Isole 21.362,00 18,90 1.081,24 12 Molise 440,60 0,39 1.527,13 13 Basilicata 776,36 0,69 1.460,36 Italia 113.055,50 100,00

Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne e Istat

Graduatoria decrescente delle province in base alla propensione al risparmio delle famiglie consumatrici dell’anno 2024 e variazione di posizione fra i due anni

Pos Provincia 2024 2019 Variazione di posizione fra 2019 e 2024 Pos Provincia 2024 2019 Variazione di posizione fra 2019 e 2024 1 Biella 14,37 13,72 0 55 Pistoia 7,45 7,05 -8 2 Asti 12,79 11,39 4 56 Trento 7,45 6,55 3 3 Vercelli 12,53 12,82 -1 57 Arezzo 7,42 6,55 1 4 Modena 12,19 10,92 4 58 Pesaro e Urbino 7,32 6,43 7 5 Alessandria 11,57 11,42 -2 59 Foggia 7,29 6,59 -2 6 Varese 11,53 10,67 3 60 Roma 7,28 6,44 4 7 Piacenza 11,52 10,97 0 61 Gorizia 7,25 6,03 11 8 Pavia 11,38 11,41 -3 62 Vibo Valentia 7,15 6,74 -9 9 Cremona 11,21 11,42 -5 63 Massa-Carrara 7,14 6,65 -9 10 Novara 11,12 10,67 0 64 Macerata 7,10 6,46 -1 11 Genova 10,86 10,18 1 65 Prato 6,99 6,16 2 12 Reggio nell’Emilia 10,85 9,81 5 66 Venezia 6,93 6,13 4 13 Milano 10,83 10,06 0 67 Caserta 6,88 6,65 -11 14 Como 10,76 9,96 1 68 Rieti 6,86 6,52 -7 15 Lecco 10,75 10,03 -1 69 Pordenone 6,83 5,96 5 16 Cuneo 10,71 9,82 0 70 Bolzano/Bozen 6,77 6,16 -2 17 Bologna 10,37 9,10 3 71 Fermo 6,71 5,94 4 18 Lodi 10,35 10,42 -7 72 Lecce 6,66 6,14 -3 19 Torino 10,08 9,32 0 73 Ascoli Piceno 6,65 5,82 5 20 Brescia 9,93 8,61 4 74 Chieti 6,60 6,34 -8 21 Bergamo 9,85 8,84 1 75 Terni 6,59 5,85 2 22 Avellino 9,65 9,70 -4 76 Grosseto 6,58 5,98 -3 23 Parma 9,63 8,29 7 77 Matera 6,51 5,59 9 24 Ravenna 9,45 8,30 5 78 Salerno 6,38 6,13 -7 25 Imperia 9,30 8,50 0 79 Taranto 6,29 5,70 5 26 Mantova 9,26 8,45 0 80 Napoli 6,25 5,79 1 27 Potenza 9,21 8,63 -4 81 Perugia 6,21 5,54 6 28 Belluno 9,20 8,09 5 82 Oristano 6,20 5,41 13 29 Monza e della Brianza 8,96 8,32 -1 83 Cosenza 6,09 5,80 -3 30 Savona 8,88 8,35 -3 84 Agrigento 6,06 5,77 -2 31 Sondrio 8,81 8,07 3 85 Livorno 6,05 5,46 7 32 Isernia 8,73 8,92 -11 86 Enna 6,03 5,90 -10 33 Benevento 8,68 8,17 -1 87 Pescara 6,02 5,51 2 34 Ferrara 8,53 7,75 3 88 Barletta-Andria-Trani 5,99 5,43 6 35 Verbano-Cusio-Ossola 8,53 8,18 -4 89 Nuoro 5,97 5,34 7 36 Ancona 8,52 7,33 6 90 Viterbo 5,95 5,63 -5 37 Firenze 8,41 7,35 4 91 Latina 5,93 5,43 2 38 Verona 8,41 7,39 2 92 Brindisi 5,90 5,14 6 39 Vicenza 8,26 6,99 10 93 Reggio Calabria 5,86 5,70 -10 40 Lucca 8,25 7,03 8 94 Catanzaro 5,82 5,50 -4 41 Rimini 8,24 7,30 2 95 Caltanissetta 5,80 5,80 -16 42 L’Aquila 8,12 7,93 -7 96 Bari 5,79 5,33 1 43 Valle d’Aosta 8,07 7,30 1 97 Messina 5,73 5,52 -9 44 Treviso 8,06 6,77 8 98 Teramo 5,72 5,48 -7 45 La Spezia 8,01 7,81 -9 99 Sud Sardegna 5,34 4,72 0 46 Campobasso 7,95 7,44 -7 100 Cagliari 5,06 4,40 2 47 Rovigo 7,85 7,13 -2 101 Sassari 5,01 4,29 2 48 Frosinone 7,84 7,58 -10 102 Palermo 4,97 4,70 -2 49 Forlì-Cesena 7,79 6,79 2 103 Catania 4,74 4,44 -2 50 Padova 7,77 6,65 5 104 Trapani 4,52 4,14 1 51 Udine 7,74 6,54 9 105 Ragusa 4,51 4,00 2 52 Siena 7,74 7,06 -6 106 Siracusa 4,37 4,02 0 53 Trieste 7,65 6,52 9 107 Crotone 4,30 4,26 -3 54 Pisa 7,51 6,80 -4 Italia 8,28 7,55

Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne

Graduatoria decrescente delle province in base al risparmio pro-capite realizzato nell’anno 2024

Pos Provincia Valori assoluti (milioni di euro) Incidenza percentuale sul totale Italia Valori pro capite (euro) Pos Provincia Valori assoluti (milioni di euro) Incidenza percentuale sul totale Italia Valori pro capite (euro) 1 Milano 12.724,19 11,25 3.920,01 55 Prato 443,50 0,39 1.707,15 2 Biella 599,84 0,53 3.560,85 56 Pistoia 475,40 0,42 1.639,83 3 Modena 2.306,50 2,04 3.260,57 57 Avellino 643,04 0,57 1.623,76 4 Bologna 3.085,40 2,73 3.028,27 58 Macerata 490,67 0,43 1.622,00 5 Genova 2.453,54 2,17 2.998,63 59 Potenza 544,08 0,48 1.590,50 6 Vercelli 488,33 0,43 2.945,19 60 Rovigo 352,99 0,31 1.553,03 7 Reggio nell’Emilia 1.553,14 1,37 2.931,51 61 Gorizia 210,90 0,19 1.524,16 8 Cuneo 1.642,16 1,45 2.823,62 62 Ascoli Piceno 300,34 0,27 1.496,47 9 Piacenza 803,37 0,71 2.809,75 63 Massa-Carrara 279,12 0,25 1.493,57 10 Asti 574,10 0,51 2.770,49 64 Livorno 486,48 0,43 1.492,12 11 Torino 5.985,02 5,29 2.714,84 65 Grosseto 316,33 0,28 1.468,52 12 Varese 2.384,91 2,11 2.705,74 66 L’Aquila 418,95 0,37 1.460,93 13 Lecco 902,26 0,80 2.705,36 67 Fermo 243,84 0,22 1.458,79 14 Monza e della Brianza 2.375,16 2,10 2.705,05 68 Perugia 915,12 0,81 1.437,28 15 Parma 1.209,79 1,07 2.659,28 69 Campobasso 300,88 0,27 1.436,02 16 Alessandria 1.078,28 0,95 2.650,68 70 Benevento 363,21 0,32 1.393,66 17 Como 1.540,52 1,36 2.575,82 71 Terni 293,49 0,26 1.361,50 18 Novara 911,23 0,81 2.504,68 72 Chieti 497,87 0,44 1.342,49 19 Pavia 1.338,38 1,18 2.477,15 73 Pescara 406,44 0,36 1.302,45 20 Cremona 868,30 0,77 2.456,67 74 Frosinone 580,85 0,51 1.252,56 21 Bergamo 2.715,98 2,40 2.441,10 75 Bari 1.499,16 1,33 1.228,20 22 Ravenna 918,42 0,81 2.371,84 76 Matera 232,28 0,21 1.225,48 23 Brescia 2.968,90 2,63 2.349,90 77 Cagliari 512,34 0,45 1.224,97 24 Belluno 458,74 0,41 2.319,80 78 Teramo 361,86 0,32 1.207,55 25 Firenze 2.275,85 2,01 2.302,50 79 Rieti 178,34 0,16 1.189,92 26 Savona 608,16 0,54 2.274,85 80 Salerno 1.251,52 1,11 1.184,37 27 Bolzano/Bozen 1.192,18 1,05 2.213,46 81 Viterbo 357,23 0,32 1.161,55 28 Verona 1.967,89 1,74 2.121,03 82 Vibo Valentia 172,77 0,15 1.147,96 29 Lodi 484,66 0,43 2.108,49 83 Lecce 874,07 0,77 1.141,29 30 Vicenza 1.791,84 1,58 2.098,45 84 Latina 633,53 0,56 1.117,77 31 Sondrio 372,17 0,33 2.079,32 85 Oristano 162,04 0,14 1.090,85 32 Valle d’Aosta 254,86 0,23 2.077,00 86 Foggia 645,21 0,57 1.090,49 33 Rimini 702,56 0,62 2.065,72 87 Napoli 3.230,72 2,86 1.088,77 34 Lucca 779,29 0,69 2.042,12 88 Messina 630,09 0,56 1.055,23 35 Mantova 829,44 0,73 2.036,07 89 Caserta 955,10 0,84 1.052,47 36 Ferrara 690,63 0,61 2.033,43 90 Catanzaro 357,07 0,32 1.049,58 37 Trieste 460,14 0,41 2.017,33 91 Cosenza 693,52 0,61 1.035,19 38 Forlì-Cesena 786,32 0,70 2.000,36 92 Barletta-Andria-Trani 388,25 0,34 1.028,46 39 Imperia 409,40 0,36 1.958,14 93 Taranto 561,23 0,50 1.016,77 40 Roma 8.216,88 7,27 1.945,27 94 Nuoro 199,47 0,18 1.016,63 41 Trento 1.059,70 0,94 1.941,30 95 Brindisi 369,25 0,33 980,99 42 Padova 1.804,03 1,60 1.935,76 96 Sassari 462,82 0,41 979,04 43 Treviso 1.693,16 1,50 1.925,53 97 Caltanissetta 236,35 0,21 959,73 44 Udine 990,19 0,88 1.916,26 98 Reggio Calabria 488,53 0,43 950,34 45 Siena 491,30 0,43 1.891,62 99 Sud Sardegna 309,56 0,27 936,11 46 Verbano-Cusio-Ossola 284,07 0,25 1.850,37 100 Enna 142,40 0,13 930,39 47 Ancona 837,84 0,74 1.815,22 101 Agrigento 373,34 0,33 911,81 48 Isernia 139,72 0,12 1.768,77 102 Palermo 1.045,59 0,92 871,69 49 Pesaro e Urbino 616,51 0,55 1.762,86 103 Catania 900,02 0,80 840,36 50 La Spezia 373,47 0,33 1.737,03 104 Ragusa 263,89 0,23 823,97 51 Venezia 1.446,54 1,28 1.732,68 105 Siracusa 299,86 0,27 781,78 52 Pordenone 537,67 0,48 1.730,22 106 Trapani 318,50 0,28 772,73 53 Pisa 723,17 0,64 1.729,83 107 Crotone 111,01 0,10 685,64 54 Arezzo 568,99 0,50 1.707,18 Italia 113.055,50 100,00 1.917,58

Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne e Istat

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