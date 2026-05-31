Il Premio “Legalità senza confini” patrocinato dal Parlamento Europeo all’interno della 71ª Fiera Campionaria del Mediterraneo
Il Premio “Legalità senza confini” patrocinato dal Parlamento Europeo all’interno della 71ª Fiera Campionaria del Mediterraneo
Il Premio “Legalità senza confini”, che si è tenuto all’interno della 71ª Fiera Campionaria del Mediterraneo a Palermo, sabato 30 maggio, si ispira ai valori della legalità, della giustizia e dell’impegno civile. Per questo l’evento, organizzato dall’associazione culturale Brancaccio e Musica presieduta dalla professoressa Maestra Giovanna Pia Ferrara, in collaborazione con Mediexpo di Massimiliano Mazzara, si è svolto sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Palermo, dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, con il coinvolgimento delle istituzioni, della magistratura, del mondo accademico e della società civile.
A ricevere il Premio, assegnato da una Commissione per l’impegno umano e professionale a promozione della legalità, sono stati: Giuseppe Tango, Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) e Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Palermo; l’assessore comunale Brigida Alaimo; Ismaele La Vardera, Deputato all’Ars; Dino Petralia, magistrato già Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria; Maria Teresa Maligno, Procuratrice della Repubblica di Sciacca; Il deputato Giuseppe Geraci ha ritirato il Premio assegnato a Antonello Cracolici, Presidente della Commissione regionale Antimafia e Anticorruzione dell’Ars; Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità internazionale; il dirigente Santo Giunta ha ritirato il Premio assegnato a
Claudia Cimino, direttrice regionale Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia; Angelo Cuva, docente di Diritto Tributario all’Università di Palermo e Presidente della Camera Avvocati Tributaristi.
L’evento, moderato dalla giornalista Maria Concetta Cefalù, ha l’obiettivo di sensibilizzare cittadini, giovani e istituzioni sull’importanza della costruzione di una società libera, sana e giusta.
“E’ importante diffondere i valori della legalità non soltanto durante le commemorazioni – ha spiegato Giuseppe Tango, presidente dell’Anm -. La legalità deve essere un modo di vivere, di cui parlare in tutti i contesti, anche dentro la Fiera Campionaria del Mediterraneo. Per affermarla dobbiamo tutti fare un lavoro sinergico: magistrati, insegnanti, sindaco, consiglieri di circoscrizione, commercianti, imprenditori e impiegati pubblici”.
Anche l’assessore Brigida Alaimo ha sottolineato l’importanza di parlare di legalità ovunque. “La nostra città ultimamente sta subendo numerosi episodi che certamente non possono farci stare tranquilli – ha commentato l’assessore – per cui l’attenzione sulla legalità deve rimanere sempre alta. Anche oggi dalla Fiera del Mediterraneo cercheremo di lanciare questo messaggio non solo alle giovani generazioni ma a tutti i cittadini palermitani”.