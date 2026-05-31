Anche quest’anno il Comune di Calascibetta ha partecipato all’Assemblea Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia
Anche quest’anno il Comune di Calascibetta ha partecipato all’Assemblea Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia, svoltasi a Trevi, contribuendo a rappresentare al meglio la nostra comunità e tutta la comunità dei I Borghi Piu’ Belli D’italia in Sicilia. Un’importante occasione di confronto e condivisione, vissuta nel segno dell’impegno per il bene comune, della valorizzazione dei territori e di quei valori politici che mettono al centro le persone, l’identità dei luoghi e l’amore per la propria comunità.
Pagina Facebook Daniele La Paglia
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