Anche quest’anno il Comune di Calascibetta ha partecipato all’Assemblea Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia, svoltasi a Trevi, contribuendo a rappresentare al meglio la nostra comunità e tutta la comunità dei I Borghi Piu’ Belli D’italia in Sicilia. Un’importante occasione di confronto e condivisione, vissuta nel segno dell’impegno per il bene comune, della valorizzazione dei territori e di quei valori politici che mettono al centro le persone, l’identità dei luoghi e l’amore per la propria comunità.

Pagina Facebook Daniele La Paglia

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