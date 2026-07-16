CASTELLAMMARE ART MUSIC WEEK

TRE GIORNI DI MUSICA CON IL CONCERTO DI ANTONELLO VENDITTI, L’ELETTRONICA DI CAROLA E IL PARTY DI M2O CON ALBERTINO E FARGETTA

La kermesse musicale accenderà l’area di Porto Nuovo dal 24 al 26 luglio con una proposta artistica eterogenea, unendo la tradizione cantautorale all’avanguardia dei club mondiali. Dal pomeriggio alla notte il waterfront si trasformerà in una grande arena all’aperto dove la musica sarà protagonista

Castellammare del Golfo si prepara a diventare il cuore pulsante dell’estate siciliana, dopo il grande successo dello scorso anno, torna la seconda edizione della Castellammare Art Music Week 2026. Dal 24 al 26 luglio, l’area Porto Nuovo si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto affacciato sul mare e sul borgo storico, per una tre giorni che promette di coniugare grandi live, musica elettronica di respiro internazionale, cultura contemporanea e promozione turistica.

Un progetto poliedrico, pensato come un grande contenitore culturale capace di far dialogare generazioni e target differenti in una delle cornici paesaggistiche più suggestive della Sicilia. La scelta della banchina rinnovata del waterfront, a due passi da piazza Castello, non è affatto casuale: la manifestazione punta infatti a valorizzare l’identità mediterranea del territorio, rendendo la stessa cittadina parte integrante dell’esperienza artistica.

Il sipario si alzerà venerdì 24 luglio nel segno della grande canzone d’autore italiana. Ad inaugurare la rassegna sarà Antonello Venditti, che farà tappa a Castellammare del Golfo con il suo attesissimo tour “Daje! Live Summer 2026”. Il cantautore romano salirà sul palco dell’area Porto Nuovo a partire dalle ore 19.30, con l’apertura dei cancelli prevista già dalle 17.30, per trascinare il pubblico in un viaggio emozionante attraverso i suoi storici successi, da “Notte prima degli esami” a “Ricordati di Me”. Un appuntamento trasversale e intergenerazionale che accoglie fan storici, famiglie e turisti.

Il sabato della Castellammare Art Music Week sarà invece interamente dedicato al clubbing e alla musica elettronica con l’Unlocked Music Festival 2026. Il 25 luglio il Porto Nuovo muterà pelle per trasformarsi in un immenso dancefloor sul mare. A guidare la consolle saranno tre pesi massimi della scena house e techno internazionale: Marco Carola, Ilario Alicante e Frank Storm. L’evento, riservato a un pubblico maggiorenne e caratterizzato da un dress code rigorosamente casual, prenderà il via già nel primo pomeriggio, alle ore 15, con apertura dei cancelli alle 14.30, e farà ballare i presenti fino alle 2.30.

La chiusura di domenica 26 luglio sarà affidata infine alle vibrazioni pop e dance della m2o Night, un grande party conclusivo a ingresso gratuito. Sul palco saliranno i big della storica emittente radiofonica: Albertino, Fargetta e Shorty saranno i protagonisti di una serata di puro intrattenimento pensata per favorire l’aggregazione cittadina e la massima partecipazione. Questa sarà una serata a ingresso gratuito nata dalla volontà di aprire la manifestazione all’abbraccio dei residenti, dei giovani e dei tantissimi visitatori che affollano la costa in pieno luglio.

Vincenzo Grasso, direttore di produzione e socio di Face Srl, società organizzatrice: “Siamo felici di tornare a Castellammare del Golfo dopo il grande successo della scorsa edizione. Qui abbiamo trovato un’Amministrazione che ha saputo comprendere il valore di questa manifestazione, sostenendola con attenzione, disponibilità e spirito di collaborazione. È motivo di grande soddisfazione vedere come l’evento continui a generare un importante indotto economico e turistico per il territorio, tantissimi gli stranieri che saranno presenti provenienti diverse parti del mondo. Per questa edizione abbiamo deciso di alzare ulteriormente l’asticella, realizzando il palco più grande mai prodotto nei quindici anni di storia dell’Unlocked Music Festival. Sarà uno spettacolo senza precedenti, ideato e orchestrato dal grande Massimo Tomasino, pensato per emozionare e lasciare il segno. Adesso manca solo il pubblico: non vediamo l’ora di accoglierlo e vivere insieme tre giorni che, ne siamo certi, resteranno nella memoria di tutti”.

Il sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto spiega che “siamo lieti di ospitare nuovamente il Castellammare Art Music Week, un evento che conferma la nostra città come punto di riferimento per manifestazioni di qualità capaci di coniugare musica, spettacolo e valorizzazione del territorio. È per noi motivo di grande orgoglio accogliere Antonello Venditti, tra i più amati e autorevoli cantautori della musica italiana, protagonista della serata inaugurale della tre giorni. La manifestazione offre una programmazione capace di spaziare tra generi e linguaggi musicali diversi che consentiranno di veicolare l’immagine della nostra città”.

A fargli da eco l’assessore al Turismo e Spettacolo Giovanni D’Aguanno: “Ringrazio l’organizzazione per aver rinnovato la fiducia nella nostra città, confermando Castellammare del Golfo come location della manifestazione che per tre giorni ospita artisti di altissimo livello che hanno fatto la storia della musica italiana come Venditti, ma anche grandi dj e produttori italiani di musica, autentici ambasciatori della techno made in Italy, contribuendo ad attrarre visitatori e a far conoscere le bellezze della nostra città attraverso la cultura, la musica e lo spettacolo”.

I biglietti per il concerto di Antonello Venditti sono disponibili su TicketSms e Ticketone con prezzi a partire da 49 euro. Le prevendite per la seconda, che rappresenta il cuore elettronico della rassegna e punta a posizionare la Sicilia occidentale tra le mete di riferimento del turismo musicale estivo, sono già attive sulla piattaforma TicketSms a partire da 32 euro. L’ultima serata, invece, sebbene a free entry è supportata sempre dal circuito TicketSms per la gestione dei flussi.

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