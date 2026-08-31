GANGI, OSPITA II EDIZIONE “MOSTRA DELL’ARTIGIANATO E MADOCOOKING TOGETHER 2026”

Dal 4 al 6 settembre il centro storico si trasforma in vetrina delle eccellenze madonite

Gangi, 26 agosto 2026

Il progetto “La Sicilia che piace” entra nel vivo e Gangi si prepara ad accogliere la seconda edizione della “Mostra dell’Artigianato e Mado Cooking Together 2026”, in programma dal 4 al 6 settembre. Una tre giorni dedicata alle eccellenze dell’artigianato, dell’agroalimentare, della creatività e della cultura gastronomica delle Madonie e delle aree montane siciliane.

L’iniziativa è promossa dal Centro Commerciale Naturale di Gangi, con il sostegno di numerose imprese del territorio, ed è cofinanziata dalla Regione Siciliana – Assessorato alle Attività Produttive. Partner fondamentale il Comune di Gangi e con il contributo della BCC Madonie.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare le produzioni locali, rafforzare le filiere artigiane e agroalimentari, promuovere il turismo esperienziale e favorire nuove opportunità di mercato attraverso strumenti innovativi, tra cui il commercio digitale e il marketing territoriale.

Durante le tre giornate saranno allestiti stand espositivi, spazi dedicati alle degustazioni, visite guidate, attività di bike sharing, giri in ape calessino, laboratori creativi e momenti di approfondimento con esperti del settore. Il programma prevede inoltre un convegno sul commercio online e un grande show cooking dedicato alle ricette tipiche madonite reinterpretate in chiave green e benessere. E domenica 6 anche il giubileo delle attività produttive al Santuario dello Spiriti Santo e Gangi Fast Fashion.

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A partecipare saranno imprese dell’agroalimentare, dell’artigianato artistico, del design, della moda sostenibile e del sistema casa green.

«Siamo felici di invitare cittadini, visitatori e operatori del settore alla nuova edizione della Mostra dell’Artigianato e Mado Cooking Together, che quest’anno si svolgerà dal 4 al 6 settembre nel nostro meraviglioso centro storico – dichiara il presidente del CCN di Gangi, Alberto Virga –. Questa manifestazione rappresenta un momento fondamentale per raccontare la forza delle nostre imprese, la qualità delle produzioni madonite e la capacità del territorio di innovare senza perdere le proprie radici. Invito tutti a partecipare: sarà un’occasione per vivere Gangi, incontrare gli artigiani, degustare i prodotti delle nostre filiere, scoprire nuove opportunità e condividere un percorso di crescita che coinvolge l’intera comunità».

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