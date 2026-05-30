Confartigianato Imprese Enna punta su “ Creazione d’impresa: strumenti,opportunità ed incentivi per autoimpiego ed imprenditorialità” per creare un futuro ancora possibile e ripartire dalle giovani generazioni.

Il convegno al centro di ricerca M.A.R.T.A. (Mediterranean Aeronautics Research & Training Academy) dell’Università Kore di Enna, apre a nuove opportunità di accompagnamento per chi vuole fare impresa

Autoimpiego ed imprenditorialità come risposte concrete al rischio desertificazione economica del territorio e delle aree interne. Confartigianato Imprese Enna con il convegno dedicato “ Creazione d’impresa: strumenti,opportunità ed incentivi per autoimpiego ed imprenditorialità” punta sul coinvolgimento delle giovani generazioni per un cambio marcia da realizzare facendo rete già dal momento dell’idea da mettere nero su bianco per renderla una storia di successo. Ad aprire ’incontro, valido per la formazione continua di commercialisti e consulenti del lavoro, svolto nel polo scientifico dell’ateneo ennese di contrada Santa Panasia i saluti di Peter Barreca presidente di Confartigianato Enna, che ha guardato ai temi di maggiore urgenza del territorio dicendo “lo spopolamento dei nostri territori sul piano demografico ed economico ci impone di agire per stimolare e promuovere la nascita di nuove imprese, restituendo dinamicità all’ecosistema imprenditoriale italiano attraverso una più amplia implementazione delle tecnologie a supporto dei nuovi modelli di business”. A seguire i saluti di Piero Capizzi presidente del Libero Consorzio di Enna che ha insistito sul tema della “restanza” come possibilità concreta su cui investire risorse e progettualità per invertire il trend negativo, senza però mai cedere a narrazioni di comodo che possano giustificare ogni forma di arretramento sugli obiettivi. Nei saluti di Marco Montesano presidente dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e per l’ordine dei consulenti del lavoro Giovanni Messina,la volontà di rendere l’impegno professionale alleato naturale delle imprese non solo per superare difficoltà, ma anche per trovare la giusta chiave di avvio. Nell’intervento del Prof. Vincenzo Fasone ordinario di economia applicata dell’Università Kore su “imprese, giovani e territorio: tra asset strategici e percorsi d’innovazione”, l’esperienza maturata con gli studenti dell’ateneo e le prospettive concrete del cambio visione che porta alla scelta di fare impresa. Nell’intervento di Andrea Scalia responsabile U.O. Innovazione Confartigianato Imprese Nazionale su “creare impresa oggi, navigare incentivi, Ip e trasformazione digitale”, il senso non soltanto delle sfide più urgenti da affrontare ma anche la necessità di essere padroni degli strumenti che fanno la differenza. Giuseppe Glorioso di Invitalia ha spiegato analiticamente i contenuti della misura “resto al sud 2.0”, mentre Giuseppe Nasello Direttore del Centro per l’impiego, ha spiegato il cambio di approccio dell’ufficio con il mondo del lavoro seguendone la tendenza parlando del “servizio di orientamento individualizzato all’auto impiego del Centro per l’impiego”. La conclusione dei lavori è stata affidata ad Angela Maccarrone segretario provinciale di Confartigianato imprese che ha sottolineato come “Non possiamo pensare di aspettare il miracolo che viene dall’alto. Dobbiamo lavorare per trasformare aspirazioni, attitudini, idee in realtà e futuro. Per questo Confartigianato è al vostro fianco pronta a farvi da casa, fornendo assistenza e strumenti per fare impresa”.

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