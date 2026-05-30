Aidone: il 30 maggio si presenta il libro “Riapparse”

Civiltà mineraria tra memoria e futuro.

Vi ricordo l’interessante appuntamento di oggi pomeriggio alle 17.30 alla Fondazione Marida Correnti, promosso e organizzato da Archeoclub d’ Italia Onlus sede “Aidone-Morgantina” in occasione della Giornata Nazionale delle Miniere 2026.

Alla presenza dell’autore Salvatore Di Vita presenteremo il libro RIAPPARSE, edito da La Moderna Enna.

Saranno con noi la linguista Marina Castiglione, docente UNIPA, e l’antropologa Maria Carcasio, esperta della civiltà mineraria del centro Sicilia.

Per l’occasione ammireremo una selezione di splendidi minerali della famiglia Caristia, presentati da Simone Caristia.

L’evento è organizzato in collaborazione con Legambiente Piazza Armerina – Circolo Piazzambiente, Rocca di Cerere Geopark e il Comune di Aidone per Aidone Città che Legge.

Pagina Facebook Serena Raffiotta

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