Regalbuto: grande successo organizzativo per la Final Eight regionale Under 14 maschile di Pallamano
𝐂𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐈𝐍 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐎: 𝐒𝐔𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒𝐎 𝐂𝐋𝐀𝐌𝐎𝐑𝐎𝐒𝐎 𝐏𝐄𝐑 𝐋𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝟖 𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 𝟏𝟒!
Si è conclusa tra gli applausi e una straordinaria cornice di pubblico la “Final8″ Under 14, il massimo campionato giovanile che ha visto sfidarsi le migliori 8 realtà della pallamano siciliana al palazzetto dello sport di Regalbuto.
L’evento, organizzato magistralmente dalla Pallamano Regalbuto in sinergia con la Mattroina di Francesco Andolina, ha regalato due giorni di sport intenso, fair play e grandissimo spettacolo tecnico.
📊 𝗟𝗔 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔 𝗘 𝗜 𝗩𝗜𝗡𝗖𝗜𝗧𝗢𝗥𝗜
Al termine di sfide accesissime, a salire sul gradino più alto del podio è l’Aretusa Siracusa, che si laurea Campione d’Austria/Sicilia battendo in una finalissima agonisticamente e tecnicamente di assoluto livello i rivali dell’Albatro.
Un plauso speciale va ai ragazzi della Pallamano Regalbuto che, battendosi con orgoglio e determinazione davanti al proprio pubblico, hanno conquistato un ottimo 5° posto assoluto nell’isola.
🏅 𝗜 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗩𝗜𝗗𝗨𝗔𝗟𝗜
Durante la cerimonia di chiusura sono stati assegnati i prestigiosi premi speciali della manifestazione:
Miglior Giocatore del Torneo: André Pagano del T.H. Mascalucia (nella foto)
Miglior Portiere del Torneo: Edoardo Coletta della Pallamano Avola (nella foto)
💬 𝗟𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗢𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗘
Ovviamente entusiasta il Presidente della Pallamano Regalbuto, Vincenzo Sassano, che ha voluto ringraziare tutti i partecipanti:
”Siamo felicissimi per la risposta del pubblico e per l’atmosfera di festa che si è respirata. L’organizzazione della Final 8 è stata impeccabile grazie alla collaborazione con Mattroina e con il nostro gruppo dirigente sempre presente, ma il ringraziamento più grande va alle otto squadre scese in campo: il livello tecnico mostrato da queste giovani promesse è stato eccellente e fa ben sperare per il futuro della pallamano siciliana.”
Grazie a tutte le società, agli atleti, agli arbitri e ai fantastici tifosi che hanno riempito gli spalti.