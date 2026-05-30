Regalbuto: grande successo organizzativo per la Final Eight regionale Under 14 maschile di Pallamano

𝐂𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐈𝐍 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐎: 𝐒𝐔𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒𝐎 𝐂𝐋𝐀𝐌𝐎𝐑𝐎𝐒𝐎 𝐏𝐄𝐑 𝐋𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝟖 𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 𝟏𝟒!

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Si è conclusa tra gli applausi e una straordinaria cornice di pubblico la “Final8″ Under 14, il massimo campionato giovanile che ha visto sfidarsi le migliori 8 realtà della pallamano siciliana al palazzetto dello sport di Regalbuto.

​L’evento, organizzato magistralmente dalla Pallamano Regalbuto in sinergia con la Mattroina di Francesco Andolina, ha regalato due giorni di sport intenso, fair play e grandissimo spettacolo tecnico.

​📊 𝗟𝗔 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔 𝗘 𝗜 𝗩𝗜𝗡𝗖𝗜𝗧𝗢𝗥𝗜

​Al termine di sfide accesissime, a salire sul gradino più alto del podio è l’Aretusa Siracusa, che si laurea Campione d’Austria/Sicilia battendo in una finalissima agonisticamente e tecnicamente di assoluto livello i rivali dell’Albatro.

​Un plauso speciale va ai ragazzi della Pallamano Regalbuto che, battendosi con orgoglio e determinazione davanti al proprio pubblico, hanno conquistato un ottimo 5° posto assoluto nell’isola.

​🏅 𝗜 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗩𝗜𝗗𝗨𝗔𝗟𝗜

​Durante la cerimonia di chiusura sono stati assegnati i prestigiosi premi speciali della manifestazione:

​Miglior Giocatore del Torneo: André Pagano del T.H. Mascalucia (nella foto)

​Miglior Portiere del Torneo: Edoardo Coletta della Pallamano Avola (nella foto)

​💬 𝗟𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗢𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗘

​Ovviamente entusiasta il Presidente della Pallamano Regalbuto, Vincenzo Sassano, che ha voluto ringraziare tutti i partecipanti:

​”Siamo felicissimi per la risposta del pubblico e per l’atmosfera di festa che si è respirata. L’organizzazione della Final 8 è stata impeccabile grazie alla collaborazione con Mattroina e con il nostro gruppo dirigente sempre presente, ma il ringraziamento più grande va alle otto squadre scese in campo: il livello tecnico mostrato da queste giovani promesse è stato eccellente e fa ben sperare per il futuro della pallamano siciliana.”

​Grazie a tutte le società, agli atleti, agli arbitri e ai fantastici tifosi che hanno riempito gli spalti.

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