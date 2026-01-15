arenanews.it: Dal 14 gennaio 1976 a oggi: cinquant’anni di Fratelli Arena Srl

Dal 14 gennaio 1976 a oggi: cinquant’anni di Fratelli Arena Srl

Oggi, 14 gennaio, ci sono storie che meritano di essere raccontate con un passo più lento.

Perché il tempo, quando è attraversato con coerenza e visione, non è solo una sequenza di anni, ma una traccia che resta.

Cinquant’anni fa, proprio in questo giorno, nasceva la Fratelli Arena Srl. Un atto fondativo che avrebbe dato forma a un progetto imprenditoriale destinato a crescere nel tempo insieme alle persone e al territorio siciliano.

Ci sono imprese che nascono da un’idea.

Altre che crescono da un’intuizione.

Poi ci sono quelle che attraversano il tempo perché sono costruite sulle relazioni, sul coraggio delle scelte e su un legame profondo con la terra da cui tutto ha avuto inizio.

Il 14 gennaio 1976, a Valguarnera Caropepe, nel cuore dell’entroterra siciliano, i fratelli Gioachino Arena, 32 anni, e Cristofero Arena, 25 anni, già amministratore della Fratelli Arena Srl, danno vita alla società.

Lo stesso giorno apre anche il Jolly Market di Valguarnera, segno concreto di un’idea di impresa fondata su prossimità, servizio e fiducia.

Radici profonde, una storia che viene da lontano

Questo anniversario si inserisce in una traiettoria più ampia.

Nel 2022, la famiglia Arena ha celebrato cento anni di attività, ripercorrendo il cammino avviato nel 1922, anno in cui fu rilasciata al nonno materno dei soci fondatori, Cristofero Sberna, la prima autorizzazione per la mediazione di generi alimentari di prima necessità.

Il 14 gennaio 1976 rappresenta però un momento diverso e decisivo: è la nascita della Fratelli Arena Srl, la costituzione formale dell’impresa che dà struttura, organizzazione e sviluppo industriale a quella lunga storia familiare. È da qui che prende forma l’azienda moderna.

Dall’entroterra alla distribuzione moderna

Nei primi anni, la crescita della Fratelli Arena è fortemente legata al contesto provinciale e all’entroterra siciliano, dove l’impresa consolida relazioni di fiducia con clienti e fornitori.

Nel 1986 arriva un passaggio cruciale.

Gioachino e Cristofero Arena scelgono di entrare nella distribuzione moderna attraverso la collaborazione con Standa, allora punto di riferimento nazionale della grande distribuzione organizzata.

È una svolta che segna il passaggio da un modello imprenditoriale legato alla prossimità a una visione più strutturata, capace di tenere insieme organizzazione, servizio e conoscenza del territorio.

Negli anni successivi, apertura dopo apertura, la Fratelli Arena avvia una fase di sviluppo che rimane inizialmente provinciale, concentrata sull’entroterra.

A partire dagli anni 2000, la crescita diventa interprovinciale, ampliando progressivamente il presidio territoriale.

Dal 2010, l’azienda assume una dimensione pienamente regionale, consolidando una presenza diffusa in tutta la Sicilia.

Oggi la Fratelli Arena è presente in tutti i capoluoghi di provincia siciliani — Enna, Caltanissetta, Agrigento, Catania, Siracusa, Palermo, Messina, Ragusa e Trapani — rafforzando nel tempo il proprio radicamento regionale.

Struttura e passaggio generazionale

Nel 2015, in occasione di un passaggio generazionale gestito attraverso patti di famiglia ben strutturati, nasce la Gruppo Arena Spa, holding di controllo che governa la Fratelli Arena Srl, società core business del Gruppo.

Un passaggio che consente di rafforzare la governance, separare indirizzo strategico e gestione operativa e accompagnare l’evoluzione dell’impresa preservando continuità, valori e visione di lungo periodo.

I numeri di un percorso costruito nel tempo

Oggi il Gruppo Arena è leader della GDO in Sicilia, con:

190 punti vendita tra le insegne Decò e SuperConveniente

4.000 collaboratori

1,5 miliardi di euro di fatturato alle casse (2025)

28,6% di quota di mercato regionale, esclusa la componente discount

Un sistema sostenuto da una piattaforma logistica avanzata, pensata per garantire efficienza, continuità e servizio su tutta la rete.

Governance, famiglia, responsabilità

Oggi il Gruppo Arena è guidato da una governance che rappresenta la naturale evoluzione della sua storia.

Il Presidente è Cristofero Arena, socio fondatore, custode dei valori, dell’identità e della memoria imprenditoriale della famiglia Arena.

La guida esecutiva e operativa è affidata a Giovanni Arena, Amministratore Delegato, Cavaliere del Lavoro, che conduce il Gruppo con una visione industriale moderna, sostenuta dalla piena fiducia della famiglia e del Consiglio di Amministrazione.

In questo percorso, Giusy Arena, Roberta Arena, Morena Arena e Gianni Arena condividono responsabilità e visione strategica, partecipando in modo diretto alle scelte che orientano il futuro dell’azienda.

Un gruppo che cresce insieme ai partner

Accanto allo sviluppo diretto, un ruolo fondamentale nella crescita della Fratelli Arena è stato svolto anche dai numerosi imprenditori e partner che, nel tempo, hanno scelto di aderire al progetto attraverso il canale franchising.

Il franchising rappresenta oggi una ulteriore componente strategica del Gruppo Arena: un patto di fiducia tra imprenditori basato su collaborazione, trasparenza, reciprocità e sviluppo comune, che ha contribuito alla diffusione delle insegne e al rafforzamento del radicamento regionale.

Un ecosistema che cresce intorno all’impresa

In cinquant’anni di storia, attorno alla Fratelli Arena si è costruito un ecosistema articolato e solido fatto di fornitori, imprese, professionisti, istituzioni, sistema bancario e stakeholder.

Un sistema di relazioni che ha accompagnato lo sviluppo dell’azienda e che ha contribuito a generare valore sul territorio siciliano, sostenendo le filiere produttive locali, l’occupazione e la crescita di molte realtà imprenditoriali che hanno condiviso questo percorso.

Cinquant’anni non sono un traguardo

Celebrare i cinquant’anni della Fratelli Arena Srl significa rendere omaggio alle persone che hanno reso possibile questo cammino: collaboratori, partner, franchisee, fornitori, istituzioni e clienti.

Ma questo anniversario è anche un momento di memoria e sentimento.

Ieri, 13 gennaio, Gioachino Arena avrebbe compiuto 81 anni.

Il suo modo di fare impresa — concreto, rispettoso, profondamente umano — continua a vivere nelle scelte quotidiane, nel rapporto con le persone, nel senso di responsabilità verso il territorio.

Una presenza che non si è mai davvero allontanata, ma che sembra ancora accompagnare questo cammino, come una guida silenziosa, capace di indicare la direzione senza bisogno di parole.

Dalla prima autorizzazione del 1922, alla nascita della Fratelli Arena Srl nel 1976, fino al Gruppo Arena di oggi, una cosa resta intatta nel tempo:

fare impresa come responsabilità, prima ancora che come successo.

E il viaggio, dopo mezzo secolo, continua.

