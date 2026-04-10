MESSINA OSPITA IL TORNEO REGIONALE DI TORBALL

✍🏻 Sabato in Sicilia il Torneo Regionale di Torball, partecipano 4 squadre: Global Social Inclusive, Settecolli Scicli A, Settecolli Scicli B e Fucà Enna.

L’evento è promosso dalla delegazione Fispic Sicilia in collaborazione con la SSD UniMe e l’Aps Global Social Inclusive. Le partite si giocano nel Palazzetto Polivalente della SSD UniMe, in viale Giovanni Palatucci 13. La formula del torneo prevede il girone all’italiana e al termine delle sfide verrà stilata la classifica provvisoria. A seguire le 2 semifinali (1ª vs 4ª e 2ª vs 3ª), infine le finali (3°/4° posto e 1°/2° posto). Al termine del torneo la manifestazione proseguirà con gare dimostrative che vedranno protagonisti alcuni studenti e docenti dell’Università di Messina.

🗓️ PROGRAMMA GARE (inizio ore 9, fine ore 18)

1 ASD Settecolli Scicli A vs ASD Settecolli Scicli B

2 GSD UIC G. Fucà vs ASD Global Social Inclusive

3 ASD Settecolli Scicli A vs ASD Global Social Inclusive

4 ASD Settecolli Scicli B vs GSD UIC G. Fucà

5 ASD Global Social Inclusive vs ASD Settecolli Scicli B

6 GSD UIC G. Fucà vs ASD Settecolli Scicli A

7 SEMIFINALE 1

8 SEMIFINALE 2

9 FINALE 3°/4° posto

10 FINALE 1°/2° posto

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