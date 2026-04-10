VENERDÌ SANTO DI ASSORO

Riviviamo insieme le forti emozioni e la profonda devozione di una delle tradizioni più suggestive della nostra terra ⛪🙏

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SABATO 11 APRILE – ore 21:00 (Speciale) 🕘

DOMENICA 12 APRILE – ore 11:00 e ore 15:00 (Repliche) 🕙🕒

📱 NON SEI DAVANTI ALLA TV? NESSUN PROBLEMA!

Il video sarà disponibile a partire sabato 11 aprile anche sul canale ufficiale YouTube “Bella Sicilia”. Potrai guardarlo comodamente sulla tua Smart TV, sul tablet o sul cellulare, ovunque tu sia! 📺📲

Non mancate a questo racconto unico fatto di fede, storia e identità

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