GRANDE SUCCESSO AL CAMPIONATO REGIONALE Fisdir Sicilia! 🏆

Si è conclusa il 9 maggio la quarta fase del Campionato Regionale di Nuoto FISDIR per Società a Messina, e i nostri atleti hanno fatto brillare i colori della nostra squadra! ✨

Continua la scia di ottimi risultati che conferma la crescita e la determinazione di questo gruppo straordinario. Ecco i nostri campioni:

🥇 Federica: Una vera forza della natura! Porta a casa ben tre primi posti nei 50 stile, rana e dorso.

🥇 Igor: Una sequenza impeccabile con due primi posti nei 50 dorso e rana.

💪 Luca: Grande grinta con un 4° posto assoluto nei 50 rana e un 11° posto assoluto nei 50 stile.

🌸 Cinzia: Ottima prestazione che le vale un meritato 4° posto nei 50 rana.

🌟 Martina: Al suo grandissimo esordio, conquista un 20° posto nei 50 stile. Benvenuta in squadra!

🎙 Le parole del Presidente

“Un grazie immenso ai ragazzi per il successo ottenuto, ai loro genitori e a tutto il team della Casa Famiglia di Piazza Armerina per l’impegno costante.

Potremmo fare molto di più se avessimo le stesse possibilità di molte altre società. Il nostro augurio è che si abbattano finalmente le barriere mentali: chiediamo solo le stesse opportunità per rendere lo sport davvero accessibile a tutti.”

Orgogliosi di voi, ragazzi! Continuiamo a nuotare contro corrente per superare ogni ostacolo.

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