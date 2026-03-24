KICKBOXING: Trinacria Cup 2026

Il 22 marzo si è svolta a Catania la quarta edizione del torneo di kickboxing “Trinacria Cup”, gara a livello interregionale che ha visto la partecipazione di 180 atleti provenienti da Sicilia e Calabria.

Sotto la guida del maestro Andrea Nardelli, la Body Lab di Enna si è presentata con Gabriele Tamburella nella specialità della Kick Light juniores -57Kg ma l’avversario si è ritirato. Gabriele in accordo col maestro ha accettato di gareggiare nella categoria di peso superiore dove pagava quasi 10 kg di differenza e parecchio in altezza. Nonostante questo Gabriele ha disputato degli ottimi incontri perdendo solo in finale a pochissimo dalla fine e conquistando la medaglia d’argento.

Gabriele gareggia nelle categorie “esperti”, cinture blu, marroni e nere ed è qualificato alle fasi nazionali che si terranno ad aprile a Jesolo, questo è stato un ottimo test che fa promettere bene per il prossimo appuntamento.

Nella categoria “esordienti” seniores -90Kg specialità Kick Light Cristian Di Domenico conquista un oro dopo una finale combattuta fino all’ultimo secondo. In svantaggio a pochi secondi dalla fine proprio sulla campana riesce a ribaltare il risultato.

Dal 9 al 12 aprile a Jesolo (VE), oltre a Gabriele Tamburella che gareggerà in due specialità, Light Contact e Kick Light, ci sarà anche Diego Ingrassia in entrambe le specialità. Entrambi parteciperanno al “Criterium” per tentare di aggiudicarsi un posto per i Campionati Italiani Assoluti dove andranno i primi quattro atleti per ogni categoria che si sfideranno in un girone all’italiana per determinare il campione italiano e titolare della nazionale per il prossimo anno.

Oltre a loro nelle stesse date, sempre a Jesolo, gareggeranno anche Pietro Falletta e Cristian Di Domenico per la Coppa Italia.

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