Kickboxing trasferta a Jesolo per la Body Lab Enna

Nelle giornate dal 10 al 12 aprile presso il Palazzo del Turismo di Jesolo (VE) si sono svolte il Criterium e la Coppa Italia FEDERKOMBAT. Quasi 1000 atleti da tutta Italia si sono affrontati nel Criterium nelle tre discipline da tatami per cercare la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti. Al Criterium sono qualificati i primi 4 atleti dei quattro gironi interregionali e i primi quattro delle fasi regionali di Sicilia e Sardegna, in ogni categoria sono qualificati i migliori 24 atleti d’Italia. Per i non qualificati negli stessi giorni si è svolta la Coppa Italia con oltre 600 presenze da tutta Italia.

Nella Coppa Italia la Body Lab era rappresentata da Pietro Falletta che alla sua prima esperienza in una gara nazionale realizza un ottimo terzo posto. Una medaglia di bronzo che fa ben sperare per il futuro soprattutto per la grinta dimostrata che unita ad una maggiore esperienza potrà portare ottimi risultati.

Al Criterium la Body Lab presentava due atleti, Diego Ingrassia nella categoria senior -63Kg e Gabriele Tamburella nella categoria junior -57kg.

Diego alla quarta esperienza in un torneo di questo livello era qualificato in due discipline ovvero Light Contact e Kick Light, così come Gabriele che era alla prima esperienza in questa competizione avendo appena compiuto 16 anni.

Superate le operazioni di peso il giovedì, venerdì Diego ha combattuto nel Light Contact dimostrando una notevole crescita e fermandosi solo all’ultimo incontro di spareggio che lo avrebbe qualificato agli assoluti, così come Gabriele che ha combattuto molto bene realizzando lo stesso risultato di Diego. Le sconfitte allo spareggio finale sono comunque un ottimo risultato sia per Gabriele che era alla prima partecipazione che per Diego che ha dimostrato una ulteriore crescita.

Nella giornata successiva Diego e Gabriele sono stati impegnati nella Kick Light dove, metabolizzate le sconfitte del giorno prima, Diego si è fatto subito valere partendo con una vittoria schiacciante ma nel secondo incontro ha subito un infortunio e si è dovuto ritirare e Gabriele ha disputato un ottimo incontro con un atleta molto forte perdendo di misura. Gabriele avrà tempo per riscattare questa sconfitta.

Si torna a casa con l’amaro in bocca per come sono maturate le sconfitte, soprattutto per il ritiro forzato di Diego, ma con la consapevolezza di potersi riproporre e puntare in alto.

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