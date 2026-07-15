Aidone: dal 25 luglio al 7 agosto Barbablu Fest
Barbablù Fest – sesta edizione
Dal 25 luglio al 07 agosto 2026
Ecco il programma completo:
🗓 Sabato 25 luglio
🎶 Mario Biondi – This Is What You Are 20th Anniversary Summer Tour
🕣 Ore 20:30
📍Area Archeologica di Morgantina
🗓 Domenica 26 luglio
🎼 Coro Lirico Siciliano – Battiato Tribute – La Cura dell’Eterno
Special Guest Rita Botto
🕣 Ore 20:30
📍Area Archeologica di Morgantina
🗓 Venerdì 31 luglio
🎤 Noemi – Live 2026
🕣 Ore 20:30
📍Area Archeologica di Morgantina
🗓 Martedì 4 agosto
🎭 Eurydice
Drammaturgia di Elisa Di Dio e Filippa Ilardo
🕗 Ore 20:00
📍Area Archeologica di Morgantina
🗓 Martedì 4 agosto
🎤 Bianca Atzei – Tour 2026
🕘 Ore 21:00
📍 Piazza Cattedrale, Piazza Armerina (EN)
🎟 Ingresso gratuito
🗓 Mercoledì 5 agosto
🎭 I Cavalieri
Regia di Cinzia Maccagnano
🕣 Ore 20:30
📍Area Archeologica di Morgantina
🎟 Biglietti disponibili al botteghino del teatro.
🗓 Venerdì 7 agosto
🏛 Morgantina Rivive
• Briciole del banchetto di Omero – Regia di Federica Amore
• Le Supplici di Eschilo – Regia di Moni Ovadia e Mario Incudine
🕠 Dalle ore 17:30
📍 Area Archeologica di Morgantina
🎟 Biglietti disponibili al botteghino del teatro.
🎟 I biglietti per gli spettacoli eccetto “I Cavalieri” e “Morgantina Rivive”
sono acquistabili online su www.terzomillennio.info
✨ Un festival che unisce grandi nomi della musica, il fascino del teatro e la magia di uno dei siti archeologici più suggestivi della Sicilia. Vi aspettiamo al Barbablù Fest 2026! V