Barbablù Fest – sesta edizione

Dal 25 luglio al 07 agosto 2026

Ecco il programma completo:

🗓 Sabato 25 luglio

🎶 Mario Biondi – This Is What You Are 20th Anniversary Summer Tour

🕣 Ore 20:30

📍Area Archeologica di Morgantina

🗓 Domenica 26 luglio

🎼 Coro Lirico Siciliano – Battiato Tribute – La Cura dell’Eterno

Special Guest Rita Botto

🕣 Ore 20:30

📍Area Archeologica di Morgantina

🗓 Venerdì 31 luglio

🎤 Noemi – Live 2026

🕣 Ore 20:30

📍Area Archeologica di Morgantina

🗓 Martedì 4 agosto

🎭 Eurydice

Drammaturgia di Elisa Di Dio e Filippa Ilardo

🕗 Ore 20:00

📍Area Archeologica di Morgantina

🗓 Martedì 4 agosto

🎤 Bianca Atzei – Tour 2026

🕘 Ore 21:00

📍 Piazza Cattedrale, Piazza Armerina (EN)

🎟 Ingresso gratuito

🗓 Mercoledì 5 agosto

🎭 I Cavalieri

Regia di Cinzia Maccagnano

🕣 Ore 20:30

📍Area Archeologica di Morgantina

🎟 Biglietti disponibili al botteghino del teatro.

🗓 Venerdì 7 agosto

🏛 Morgantina Rivive

• Briciole del banchetto di Omero – Regia di Federica Amore

• Le Supplici di Eschilo – Regia di Moni Ovadia e Mario Incudine

🕠 Dalle ore 17:30

📍 Area Archeologica di Morgantina

🎟 Biglietti disponibili al botteghino del teatro.

🎟 I biglietti per gli spettacoli eccetto “I Cavalieri” e “Morgantina Rivive”

sono acquistabili online su www.terzomillennio.info

✨ Un festival che unisce grandi nomi della musica, il fascino del teatro e la magia di uno dei siti archeologici più suggestivi della Sicilia. Vi aspettiamo al Barbablù Fest 2026! V

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