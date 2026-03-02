KICKBOXING: ASD Body Lab trionfo al “Trofeo Sud Italia”

Il giorno 1 marzo si è svolta a Vibo Valentia (VV) il torneo di kickboxing “Trofeo Sud Italia”, gara a livello interregionale che ha visto la partecipazione di 550 atleti provenienti da Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. La squadra ennese si è presentata con tre atleti ottenendo quattro ori.

Sotto la guida del maestro Andrea Nardelli, la Body Lab di Enna si è presentata, in ordine di gara, con Gabriele Tamburella nella specialità del Light Contact juniores -57Kg conquistando il primo oro. Poi sempre Gabriele nella Kick Light ottiene un’altra medaglia d’oro vincendo nuovamente la finale con lo stesso atleta dell’altra specialità. Un applauso a entrambi gli atleti che hanno dominato la categoria in entrambe le specialità e ancora di più a Gabriele che ha dimostrato un’enorme crescita rispetto lo scorso anno.

A seguire ha gareggiato Diego Ingrassia nella Kick Light categoria seniores -63Kg che conquista un altro oro. Una conferma per Diego dopo che si è imposto a livello regionale nei mesi scorsi.

Entrambi gli atleti sono gareggiano nelle categorie “esperti”, cinture blu, marroni e nere e sono qualificati alle fasi nazionali che si terranno al 9 aprile a Jesolo.

Nella categoria “esordienti” seniores -90Kg specialità Kick Light Pietro Falletta chiude la partecipazione dell’associazione ennese conquistando un altro oro dopo una finale combattuta fino all’ultimo secondo.

Il 22 marzo la squadra ennese sarà alla Trinacria Cup a Catania in un’altra manifestazione interregionale dove gli atleti ennesi potranno ulteriormente testare lo stato di forma prima delle gare nazionali.

