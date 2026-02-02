Tajani a Palermo. Di Paola (M5S): Ministro pro o contro fondi FSC per ripristino territori? No ambiguità

Palermo 2 febbraio 2026 – “Il ministro Tajani è favorevole o contrario alla restituzione del miliardo e 300 milioni di euro di fondi FSC ai siciliani per riparare i danni del ciclone e della frana o è il ministro che vuol tenerli bloccati per il ponte sullo Stretto? Delle due l’una, senza ambiguità”. A dichiararlo è il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola.

“Considerando che negli scorsi giorni – ricorda Di Paola – il ministro aveva espresso apertura sull’utilizzo dei fondi di Sviluppo e Coesione accantonati dai siciliani per ripristinare i danni provocati dal ciclone e dalla frana, sarebbe utile sapere se oggi il Tajani in visita a Palermo si sia rimangiato la parola, tenendo bloccati i fondi dei siciliani che Salvini vuole usare per il ponte sullo Stretto” – conclude il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia.

