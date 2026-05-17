2° Congresso Uil Sicilia domani a Palermo Lionti: “Troppe vertenze ancora aperte. Servono scelte concrete e investimenti mirati”.
2° Congresso Uil Sicilia domani a Palermo Lionti: “Troppe vertenze ancora aperte. Servono scelte concrete e investimenti mirati”.
Palermo. Si terrà domani, lunedì 18 maggio al teatro Savio di Palermo, il 2° congresso della Uil Sicilia e Area Vasta, guidata da Luisella Lionti. L’appuntamento, in programma a partire dalle 9.30, vedrà la partecipazione del segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, del segretario organizzativo Uil, Emanuele Ronzoni, che presiederà i lavori, e del tesoriere Uil, Benedetto Attili.
Dal congresso, dal titolo “Costruiamo il futuro. La persona al centro dell’azione”, partirà un momento di confronto e proposta su alcuni dei nodi principali che interessano la Sicilia come lavoro, sanità, servizi, infrastrutture, sicurezza, transizione ecologica e pari opportunità.