Ex Pip, completato l’aumento a 25 ore. I sindacati: “Apprezziamo l’enorme lavoro della Sas, adesso ci si adoperi per il raggiungimento delle 36 ore”

Le scriventi organizzazione sindacali apprendono con favore che si sono concluse le operazioni necessarie a consentire al personale ex Pip l’incremento dell’orario lavorativo settimanale a 25 ore. Si tratta di un risultato importante e atteso, che permette a questi lavoratori di recuperare, almeno in parte, potere d’acquisto e serenità economica, dopo anni di sacrifici e condizioni lavorative caratterizzate da forte precarietà. Esprimiamo apprezzamento per l’enorme lavoro svolto dalla Sas, Servizi Ausiliari Sicilia tutta, dal consiglio di amministrazione, dal direttore generale e da tutti gli uffici coinvolti che, con impegno e senso di responsabilità, hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo. Riteniamo tuttavia che questo traguardo debba rappresentare soltanto un primo passo. Auspichiamo ora che tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, procedano con determinazione già a partire dalle prossime variazioni di bilancio, attraverso iniziative parlamentari concrete finalizzate a restituire piena dignità ai lavoratori ex Pip e a tutti i lavoratori che ancora sono a tempo parziale. L’obiettivo deve essere chiaro e non più rinviabile: consentire a questi lavoratori il raggiungimento delle 36 ore settimanali, garantendo finalmente stabilità, diritti e condizioni economiche adeguate. Continueremo a vigilare e a sostenere ogni percorso utile al pieno riconoscimento della dignità lavorativa e sociale di migliaia di famiglie siciliane.

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