A LEONFORTE LA FESTA DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Avviata la due giorni della Festa dell’Identità Siciliana, che vede la scelta di Leonforte quale scenario della sua IV edizione regionale.

Un riconoscimento per la nostra comunità, realizzato il collaborazione sinergica tra comune Sicilia Antica e le associazioni che generosamente hanno voluto dare il loro contributo.

Leonforte culla di cultura e di iniziative che vogliono preservare le tradizioni siciliane con focus particolare sulle tradizioni e il dialetto Leonfortese.

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