“Scena, festa e memoria”, in scena ad Altavilla Milicia e Trabia “Napulitanata”, l’omaggio alla canzone classica partenopea di Peppe Servillo e Cristiano Califano

I due artisti campani saranno venerdì 21 agosto ad Altavilla Milicia e sabato 22 agosto a Trabia per la seconda edizione del festival di cultura, arte e spettacolo, tra tradizione e innovazione, realizzato dal Circuito Danza Lazio di Roma nell’ambito dell’avviso pubblico del Comune di Palermo per il sostegno allo spettacolo dal vivo nelle aree periferiche

“Napulitanata” con Peppe Servillo e Cristiano Califano: Altavilla Milicia (Pa), anfiteatro comunale, venerdì 21 agosto, h 21; Trabia (Pa) sabato 22 agosto, piazza Lanza, h 21

Ingresso gratuito

Dopo il debutto con il teatro di Ernestomaria Ponte a luglio, prosegue nei Comuni di Altavilla Milicia e Trabia, nel Palermitano, la seconda edizione di “Scena, festa e memoria”, progetto che intreccia teatro, musica e attività laboratoriali per valorizzare il patrimonio culturale e rafforzare il legame tra spettacolo dal vivo, territorio e comunità. Il programma prosegue con la musica d’autore. Venerdì 21 agosto, alle ore 21, all’Anfiteatro comunale di piazza Matrice ad Altavilla Milicia e sabato 22 agosto, alle ore 21, in piazza Lanza a Trabia andrà in scena “Napulitanata”, il concerto di Peppe Servillo e Cristiano Califano, un raffinato viaggio nella canzone classica napoletana che intreccia poesia, memoria e tradizione mediterranea attraverso alcune delle pagine più belle del repertorio partenopeo. I due eventi sono a ingresso gratuito.

“Napulitanata” è un omaggio alla cultura e alla canzone classica napoletana fra paradiso e veglia, un piccolo viaggio, senza limiti di tempo e di spazio che vede l’avvicendarsi di brani famosi con brani meno conosciuti e qualche volta dimenticati… ma non per questo minori! Una rilettura raffinata e popolare di un repertorio di classici che vanno da Raffaele Viviani ad E.A. Mario fino a Renato Carosone. Un racconto di una Napoli non oleografica vista da una stanza che a volte gode di una vista bellissima.

Peppe Servillo, noto per essere la voce storica degli Avion Travel, porta la sua inconfondibile timbrica a questo repertorio, arricchendolo con la sua esperienza e passione. Cristiano Califano, chitarrista e arrangiatore di grande talento, accompagna Servillo con una chitarra che diventa strumento narrativo, tessendo un dialogo musicale intenso e coinvolgente. In “Napulitanata” i due artisti campani ripercorrono la tradizione partenopea mescolata a storie del Sud, in un viaggio emozionale narrato con eleganza.

Realizzato nell’ambito dell’avviso pubblico del Comune di Palermo per il sostegno allo spettacolo dal vivo nelle aree periferiche, realizzato dal Circuito Danza Lazio di Roma e finanziato con il contributo del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della Cultura, con spettacoli, concerti e laboratori, “Scena, festa e memoria” conferma la propria vocazione a trasformare gli spazi pubblici in luoghi di incontro, partecipazione e crescita culturale, promuovendo una cultura accessibile, condivisa e radicata nel territorio. L’arte diventa così occasione di partecipazione, scoperta, rinascita dei luoghi.

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