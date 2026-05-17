Grande partecipazione, attenzione e tanta consapevolezza al convegno dedicato a

“La percezione del rischio e l’evoluzione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

🤝🏼 Un importante momento di confronto organizzato da CNA Enna insieme a Imprese Sicilia, con il coinvolgimento di istituzioni, professionisti e imprese, per approfondire un tema fondamentale che riguarda la tutela della vita, delle persone e del valore del lavoro ❤️

📌 La grande partecipazione dimostra quanto sia importante creare una rete forte tra imprese, enti, professionisti e territorio, perché solo collaborando insieme è possibile diffondere una vera cultura della prevenzione e della sicurezza.

💙 Come CNA continueremo ad essere sempre accanto alle imprese, supportandole con impegno e responsabilità, per trasformare la sicurezza non solo in un obbligo, ma in un valore condiviso e concreto.

🙏🏼Grazie a tutti i relatori, ai partecipanti e a chi ogni giorno lavora per rendere i luoghi di lavoro più sicuri.

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