Ciclone Harry, Savarino: «Apprezzamento per impegno di Tajani su sospensione Bolkestein»

«Ringrazio il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani per aver annunciato qui a Palermo la volontà del governo nazionale di chiedere all’Unione europea una sospensione della direttiva Bolkestein per le attività balneari della Sicilia investite dal ciclone Harry. Ho molto apprezzato questo impegno non solo perché raccoglie le nostre motivate istanze, ma perché è il segno di una profonda comprensione delle difficoltà che molti imprenditori dell’Isola stanno vivendo. Hanno bisogno di un orizzonte temporale più ampio per ripartire e investire. Auspichiamo che sul tema anche le istituzioni europee dimostrino la giusta sensibilità». Lo dice l’assessore al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino, commentando le dichiarazioni del ministro nel corso della conferenza stampa a Palazzo d’Orléans con il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

