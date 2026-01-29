Enna al via progetto dell’Associazione Luciano Lama sulle diseguaglianze

Prende il via il nostro percorso dedicato alle disuguaglianze di genere, rivolto alle ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori.

Il primo incontro, sabato 31 gennaio, sarà un momento introduttivo per parlare di disuguaglianze di genere ed educazione sessuo-affettiva: uno spazio sicuro di ascolto, confronto e domande, per costruire insieme consapevolezza e spirito critico.

Un’occasione per informarsi, riflettere e iniziare a guardare il mondo con occhi nuovi. 🌍

In collaborazione con @fds.retestudenti.enna e @arci_enna

🗓️ 31 gennaio

⏰ 17 – 19

📍 Piazza Vittorio Emanuele, 2 | Enna

✅ Un’iniziativa organizzata dall’associazione Luciano Lama ODV, nell’ambito del progetto GET It’s global education time: segui i social del progetto @globaleducationtime_it

