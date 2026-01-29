Piazza Armerina News: Piazza Armerina- IL SINDACO NINO CAMMARATA LASCIA IL CONSIGLIO PROVINCIALE.

Piazza Armerina- IL SINDACO NINO CAMMARATA LASCIA IL CONSIGLIO PROVINCIALE.

✍️ Colpo di scena in consiglio provinciale. Il sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata lascia lo scranno di consigliere. Ieri le dimissioni sono state protocollate ed oggi pervenute formalmente tra le mani del presidente del Libero Consorzio Piero Capizzi. Nessuna comunicazione ufficiale è trapelata sulla scelta improvvisa che scuote la politica ennese.

🔴 Il Partito Democratico con il consigliere comunale Andrea Arena definisce le dimissioni del sindaco della città dei mosaici, dal Libero Consorzio di Enna come una “scelta grave e politicamente incomprensibile”, sottolineando che, essendo l’unico eletto della città, la sua rinuncia lascia Piazza Armerina “senza voce nelle sedi decisionali”. Secondo l’esponente dem, indipendentemente dalle motivazioni personali o di partito, “a pagare il prezzo più alto sarà ancora una volta la città”, che perde peso politico nonostante sia il secondo comune della provincia e ricorda come l’elezione di Cammarata fosse stata frutto di “forzature politiche significative”, per esempio il sacrificio della candidatura del consigliere piazzese Dino Vullo dell’MpA.

🔵 Per il PD, dimettersi a meno di un anno dal voto significa “certificare il fallimento di quella scelta” e dimostrare una gestione del potere che “antepone l’interesse del singolo a quello della comunità”, rendendo di fatto Piazza Armerina “più debole”.

🟠 Le dimissioni arrivano in un momento di estrema fragilità per FdI in Sicilia, segnato da una profonda fase di transizione dopo il recente arrivo del commissario romano Luca Sbardella, inviato da via della Scrofa per superare la diarchia Cannella-Pogliese e sanare i contrasti tra l’ala orientale (vicina a Musumeci e Razza) e quella occidentale, ha scosso gli equilibri interni. La scelta di Cammarata potrebbe riflettere la consapevolezza di non poter più incidere nelle dinamiche provinciali sotto il nuovo corso e rischia di apparire più concentrata sulle dinamiche di corrente che sulla stabilità dei territori.

