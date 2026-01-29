Storie correlate

Nomine giunta, Dagnino: «Grazie a Tozzo per il lavoro svolto, auguri a Giglio che guiderà la Ragioneria»

Riccardo Gennaio 29, 2026 0

Antonio De Luca (M5S ): “Mentre la Sicilia è in ginocchio, l’Ars discute del colore della fascia del presidente del Consiglio comunale. Siamo ai limiti del ridicolo”

Riccardo Gennaio 29, 2026 0

Regione, la giunta nomina tre dirigenti generali

Riccardo Gennaio 29, 2026 0

Ultime notizie

fabio venezia

Maltempo: On Fabio Venezia: sostegno immediato alla popolazione

Riccardo Gennaio 29, 2026 0
congresso

Leonforte il 30 gennaio Congresso Provinciale Giovani Democratici

Riccardo Gennaio 29, 2026 0
sindaco cammarata

Piazza Armerina News: Piazza Armerina- IL SINDACO NINO CAMMARATA LASCIA IL CONSIGLIO PROVINCIALE.

Riccardo Gennaio 29, 2026 0
diseguaglianze

Enna al via progetto dell’Associazione Luciano Lama sulle diseguaglianze

Riccardo Gennaio 29, 2026 0