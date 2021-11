Campionato Siciliano Kickboxing 2021 – 5 ori per la Budo Center Enna

Domenica 21 novembre al Pala Spedini di Catania si è svolto il Campionato Siciliano Federkombat delle discipline da tatami.

Erano presenti circa 150 atleti da tutta la regione per contendersi la prima competizione in regione dopo il lungo periodo di stop dovuto alla situazione pandemica.

La ASD Budo Center Enna era presente con cinque atleti e ha ottenuto cinque medaglie d’oro. Un solo atleta non è andato a medaglia e uno ne ha ottenute due. Bisogna sottolineare che tutti gli atleti hanno subito la liunga mancanza dalle competizioni. Il primo a salire sul quadrato è stato Giuseppe Fornasier nella disciplina della Kick Light. Per Giuseppe l’esordio nelle categorie delle cinture alte dopo 7 vittorie consecutive negli esordienti. Non essendoci l’avversario nella sua categoria di peso accetta di combattere in quella superiore pagando però sia l’emozione dell’esordio in questa categoria, sia la differenza di peso di circa 6 chili e pur facendo un ottimo incontro, in semifinale, deve fermarsi per intervento medico a 20 secondi dalla fine dell’incontro.

Avrà occasione di rifarsi presto nelle prossime gare trovando avversari del suo peso.

Il secondo a combattere è stato Diego Ingrassia nella categoria Old Cadet (13-15 anni) cat. -55KG esordienti sempre nella disciplina della Kick Light. Diego, per nulla intimorito dall’esordio, inizia subito con una vittoria schiacciante in semifinale e si ripete poco dopo in finale guadagnando la prima medaglia d’oro della giornata.

Il terzo atleta ennese a combattere è stato Luca Di Dio sempre nella Kick Light categoria esordienti -65KG. Diego in realtà apparterrebbe alla categoria di peso inferiore ma non avendo trovato avversari accetta di combattere in questa con una prestazione veramente di alto livello che lo porta a ottenere perfino la medaglia d’oro. Luca, in seguito, ha combattuto anche nella disciplina del Light Contact nella sua categoria di peso, -60KG , e anche qui ha conquistato l’oro. Per lui due medaglie d’oro alla sua prima competizione. Dalla sezione di Assoro erano presenti Matteo Fichera e Francesco Pergola. Matteo gareggia nel Point Fighting cinture alte categoria Juniores -57 KG. Malgrado la giovane età si può già considerare un atleta esperto e si impone prima del limite con 10 punti di scarto sull’avversario determinando così la vittoria e il primo posto nella categoria. Francesco Pergola quest’anno ha deciso di provare una nuova disciplina passando dal Point Fighting al Light Contact e sale nella categoria senior cinture alte. Ottimo il suo esordio in questa disciplina che lo porta a conquistare il quinto oro della giornata per l’associazione ennese.

Prossimo appuntamento a metà dicembre in Calabria per il “Trofeo Sud Italia” dove parteciperanno atleti di Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata.

