VOI Academy 2026: al Floriana Resort di Simeri Crichi – l’Istituto Professionale Alberghiero “ Don Pino Puglisi” di Centuripe tra i 9 Istituti alberghieri coinvolti –

Una settimana di formazione immersiva, confronto diretto con il mondo del lavoro e crescita professionale condivisa: si è conclusa con entusiasmo la VOI Academy 2026, ospitata presso il VOI Floriana Resort di Simeri Crichi, in Calabria. Il progetto ha coinvolto circa 150 studenti provenienti da nove istituti alberghieri, arrivati non solo dal territorio calabrese, ma anche da Sicilia e Puglia, confermando la portata interregionale di un’iniziativa che punta a creare un ponte concreto tra scuola e impresa. Durante il percorso formativo, i ragazzi sono stati immersi nelle attività operative dei principali reparti del resort ricevimento, sala, bar e cucina – lavorando fianco a fianco con i capi servizio della catena VOIhotels. L’idea della VOI Academy nasce infatti dal desiderio di permettere agli istituti alberghieri di interagire concretamente con la realtà aziendale. Una metodologia innovativa che ha consentito ai partecipanti di mettere alla prova competenze, standard professionali e capacità relazionali in un ambiente protetto ma altamente stimolante, trasformando la teoria in esperienza concreta. Una stimolante esperienza di vita e di lavoro progettata e condivisa dalla VOI Hotels e dal mondo della scuola, capace di rafforzare il legame tra formazione e occupazione.

“Sicuramente, una intelligente politica scolastica di integrazione fra i saperi – quelli teorici e quelli pratici – e fra i due mondi, quello della scuola e quello dell’impresa, non può che migliorare il trend avviato dal nostro Istituto da tempo, confermando la validità e la spendibilità di un diploma come quello alberghiero che offre un reale inserimento nel mondo del lavoro” – dichiara il Antonio Sportaro, docente di funzione strumentale FSL dell’Istituto Alberghiero “Don Pino Puglisi” di Centuripe. Determinante anche il contributo della società Art Swiss Animazione, che ha accompagnato l’intera settimana rendendo l’evento ancora più coinvolgente e ricco di emozioni. Attraverso spettacoli, attività di intrattenimento e momenti di aggregazione, il team di animazione ha contribuito a creare un clima di entusiasmo, condivisione e partecipazione, favorendo l’integrazione tra studenti, docenti e professionisti del settore. Momento particolarmente emozionante quello della serata conclusiva: mentre le luci dei fuochi pirotecnici illuminavano il teatro del Floriana Resort, tra studenti, docenti e professionisti presenti si respirava la consapevolezza di aver assistito a qualcosa di più di un semplice progetto formativo. La sensazione condivisa è stata quella di un vero cambio di paradigma nel modo di avvicinare i giovani al mondo dell’ospitalità. Perché, come recita il motto dell’evento, “la crescita è uno sport di squadra”. E la VOI Academy ha dimostrato che quando aziende e scuole scelgono di scendere in campo insieme, il futuro dell’ospitalità italiana può tornare a essere una prospettiva concreta, solida e affascinante per le nuove generazioni.

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