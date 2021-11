Mattinata dedicata ai partigiani e alla Resistenza domani al liceo scientifico Pietro Farinato di Enna. All’Assemblea generale degli studenti parteciperanno il presidente dell’Anpi Enna, Renzo Pintus, già stimato docente dell’istituto, Roberto Trinelli, direttore di segreteria del liceo e soprattutto nipote del partigiano omonimo, “Fanfulla” il nome di battaglia, 95 anni, presidente onorario dell’Anpi ennese, nonché il giornalista Antonio Ortoleva, autore del libro “Non posso salvarmi da solo”, Navarra Editore, reportage storico sugli anni Quaranta tra Sicilia e Piemonte sulle orme di un giovane siciliano, partigiano garibaldino per caso ed eroe civile per scelta.

L’Anpi, Associazione nazionale partigiani, è stata invitata dall’Assemblea generale degli studenti, a seguito di un accordo con la dirigente scolastica Lucia Lomonico, dopo una precisa richiesta degli alunni di ascoltare testimonianze di partigiani. Per evitare assembramenti, è stato escogitato un metodo intelligente: in aula magna con gli ospiti saranno presenti solo i due rappresentanti di ogni classe, tutti gli altri ragazzi seguiranno l’incontro in streaming dalle aule e potranno interloquire con i relatori.

Circostanza vuole che, dopodomani giovedì, un’ex alunna del Farinato, Flavia Melita, oggi studentessa di Medicina, presenterà il libro di Antonio Ortoleva alla libreria Mondadori di piazza Roma a Catania, accanto al professore emerito dell’università di Catania, Fernando Gioviale.

