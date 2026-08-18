Etna in scena: continua, a Zafferana, la rassegna estiva

GRANDE ATTESA PER LEVANTE

Un vero e proprio successo di pubblico per gli spettacoli, di Etna in Scena, la rassegna estiva promossa dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea che, anche quest’anno, continua ad emozionare il pubblico, proveniente da tutta la Sicilia e non solo.

Grande attesa per Levante, concerto in programma per mercoledì 19 agosto 2026. Levante è pronta per approdare nella sua Sicilia in tour con DELL’AMORE LIVE IN ESTATE, la serie di appuntamenti dal vivo che la porterà fino a settembre sui palchi delle principali rassegne musicali estive.

Levante si esibirà a ZAFFERANA ETNEA, sul palco del Teatro Falcone e Borsellino per la rassegna di eventi “Etna In Scena”, promossa dal Comune di Zafferana che vede lo spettacolo in cartellone organizzato da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Il concerto è un live travolgente, che mostra le indiscusse doti di performer della cantautrice e in cui l’energia condivisa da Levante e restituita dal suo pubblico si intrecciano a un repertorio consolidato, capace di far ballare, cantare in coro, pensare e liberare le emozioni, in un’esperienza sempre nuova.

Durante il tour estivo Levante sta portando sul palco anche “MALÌA”, il nuovo singolo in cui continua il suo viaggio musicale di analisi sulle sfaccettature dell’amore e della sua fine. Questo singolo, insieme ai precedenti MAIMAI, NIENTE DA DIRE, DELL’AMORE IL FALLIMENTO, SONO BLU e il brano sanremese SEI TU faranno parte del suo prossimo album “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza”, la cui uscita è stata annunciata per il 9 ottobre per Warner Records/Warner Music Italy. Si tratta di un corposo lavoro discografico composto da 15 tracce e uno speciale cameo. Il risultato in musica della sua indagine sull’amore e sui diversi modi in cui può manifestarsi e fallire.

Anche in questo album Levante ha spinto la sua ricerca oltre la musica, rappresentando visivamente il suo punto di vista artistico, attraverso colori e simbologie. Il colore arancione, simbolo di energia, creatività, spiritualità e al contempo allerta, racconta perfettamente le intenzioni di questo lavoro.

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“Nella scrittura e nella composizione dei brani del disco non sono stata guidata da un colore, almeno non da subito”. – racconta Levante – “Col passare dei mesi ho compreso che era una luce arancione a lampeggiare sulle mie parole, come un semaforo che allerta, un salvagente in mezzo al mare, un giubbotto di salvataggio. In effetti l’arancione è un emblema di detenzione, avvertimento o protezione. È il colore dell’ascesa, della discesa e della combustione solare, un simbolo di maturazione e raccolto, della rugginosa luna autunnale, di assimilazione e realizzazione. Il suo calore indica le trasformazioni più violente, drastiche e improvvise della natura e della psiche: il fuoco che divampa nei boschi, l’esplosione di un vulcano, la deflagrazione nucleare”

“Etna in Scena”, è un vero Cartellone Ricco di Stelle. Ecco i prossimi appuntamenti da non perdere:

21 agosto – Niccolò Fabi

24 agosto – Fabio Concato

29 agosto – Marco Masini

09 settembre – Noemi

L’Amministrazione Comunale di Zafferana Etnea, invita tutti a partecipare alla rassegna che, ancora una volta, è di grande rilievo e si propone di offrire momenti di elevata valenza artistica e culturale, contribuendo, al contempo, ad arricchire l’offerta turistica del territorio etneo.

Il calendario dettagliato di Etna in Scena 2026 è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Zafferana Etnea e sulle pagine social ufficiali.

Scopri il calendario completo su https://www.facebook.com/etnainscenazafferana?locale=it_IT

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