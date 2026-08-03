“La Cultura Mutualistica si studia al Liceo”: la solidarietà entra nelle aule di Enna

con Mutua MBA

Concluso con successo il percorso Formazione Scuola e Lavoro FSL (exPCTO) per 26 studenti del

Liceo “N.Colajanni-P.Farinato”: 25 ore tra cittadinanza attiva, prevenzione, diritto alla salute e

competenze concrete per il mondo del lavoro.

ENNA, 3 agosto 2026 – Formare le nuove generazioni ed equipaggiarle con i valori cardine della

solidarietà, della prevenzione e dell’aiuto reciproco, offrendo al contempo strumenti pratici per

affrontare con sicurezza il mercato del lavoro. Con questi obiettivi si è concluso oggi con un

bilancio ampiamente positivo il Progetto di Formazione Scuola Lavoro (FSL, ex PCTO) che ha

visto protagonisti 26 studenti delle classi terze (sezioni A indirizzo tradizionale ed E indirizzo

Economico-Sociale) del Liceo delle Scienze Umane “N.Colajanni-P.Farinato” di Enna.

L’iniziativa, svolta in convenzione con la società di mutuo soccorso Mutua MBA (leader nazionale

nel panorama della sanità integrativa) in collaborazione con l’ente del Terzo Settore Banca delle

Visite ETS, rappresenta il primo progetto realizzato sul territorio siciliano di un percorso didattico,

inaugurato nel 2022 al Liceo V.Catullo di Monterotondo (RM), primo caso pilota interamente

incentrato sul valore storico, civile ed economico della mutualità.

Un percorso in tre fasi: teoria, operatività e competenze pratiche

Il percorso formativo, avviato con le prime presentazioni ad aprile e sviluppatosi intensamente nel

mese di luglio per un totale di 25 ore, ha guidato i ragazzi alla scoperta delle radici del welfare

italiano — dai padri della patria come Mazzini, Garibaldi e Cavour fino all’articolo 32 della

Costituzione e all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Sotto la guida del Promotore

Mutualistico e Tutor Formativo di Mutua MBA Luisa Nasello, gli studenti hanno affrontato tre

tappe chiave:

1. Formazione in aula (6 ore): Approfondimento sulla cultura del dono, sull’evoluzione del

mutuo soccorso dalla Rivoluzione Industriale ad oggi, sui fondi sanitari integrativi (D.Lgs.

502/92) come benefit lavorativo e sui principi costituzionali di sussidiarietà e salute (Artt. 9,

32, 34, 118).

2. Laboratori pratici e visite (10 ore): Visita e simulazioni di promozione mutualistica presso

l’Ufficio di Enna di via Roma, formazione sulle soft skill ed esercitazioni dedicate alla

stesura di un’efficace lettera di presentazione per il CV europeo e alla simulazione di

colloqui di lavoro nel Terzo Settore.

3. Compito di realtà e progettazione (9 ore): Redazione di progetti di “welfare di prossimità”

pensati per essere presentati alle amministrazioni locali e regionali per incentivare

l’economia sociale nei territori.

Le dichiarazioni dei protagonisti

«Portare la storia e i valori del mutuo soccorso nelle scuole significa costruire i presupposti del

welfare di domani. Promuovere la mutualità nei luoghi di cultura dona grande consapevolezza ai

ragazzi che si preparano all’università e al mondo del lavoro. Abbiamo riscontrato nei giovani di

Enna una partecipazione straordinaria, curiosità ed empatia verso l’aiuto reciproco. Il nostro

obiettivo è replicare questa esperienza virtuosa in altri istituti della Sicilia.»

— Prof.ssa Luisa Nasello, Tutor Formativo Mutua MBA e Referente locale Banca delle Visite ETS

Ampia soddisfazione è stata espressa anche dalla Dirigenza scolastica e dal corpo docente del Liceo

“N.Colajanni-P.Farinato”, coordinati dalla Dirigente Prof.ssa Maria Silvia Messina, dalla

Funzione strumentale FSL dell’I.I.S. Colajanni-Farinato Prof.ssa Silvana Sutera, dal Prof.

Samuel Leanza Tutor scolastico e dalla Pro.ssa Lucia Cirrito per la costante presenza a supporto

dei ragazzi.

Il bilancio di questo primo ciclo è estremamente positivo, confermato dall’assiduità e dal grande

entusiasmo mostrato dagli studenti. La scuola ha ritenuto molto utile questo progetto per far

acquisire ai ragazzi competenze sociali fondamentali per la vita e perfettamente in linea con

l’offerta formativa del Liceo. Il progetto è stato accolto con favore dagli Organi Collegiali poiché si

inserisce perfettamente nell’offerta formativa dell’istituto, unendo l’educazione civica e sociale

all’acquisizione di competenze comunicative e professionali concrete. Auspico fortemente che

questa proficua collaborazione con Mutua MBA possa ripetersi negli anni a venire.»

— Prof.ssa Silvana Sutera, Funzione strumentale FSL dell’I.I.S. Colajanni-Farinato

Inclusione e valore sociale: il circuito “Banca delle Visite”

Durante il percorso è stato dato ampio risalto anche a Banca delle Visite ETS, il circuito solidale

che applica il principio del “caffè sospeso” in ambito medico, offrendo visite specialistiche e

prestazioni sanitarie gratuite a persone ed esenti in difficoltà economica. La presentazione della

Banca ha offerto agli studenti un esempio tangibile di come la beneficenza organizzata e la

reciprocità possano impattare positivamente sulla comunità.

Un modello di sviluppo per la Sicilia

In un contesto socio-economico in continua evoluzione, l’iniziativa dimostra come il Terzo Settore

— comparto che in Italia conta oltre 368.000 organizzazioni, di cui oltre 140.000 enti sono iscritti al

RUNTS e circa 5 milioni di volontari — rappresenti una leva fondamentale sia per la coesione

sociale che per le nuove opportunità occupazionali giovanili. Il Liceo delle Scienze Umane

Colajanni di Enna e Mutua MBA tracciano così una strada d’eccellenza per la scuola siciliana, dove

i valori dell’etica, del dono e della solidarietà diventano parte integrante del bagaglio culturale di chi

guiderà la società di domani.

Contatti per la Stampa / Referenti

• Mutua MBA & Banca delle Visite ETS

Tutor esterno: Prof.ssa Luisa Nasello — Tutor Formativo e Promotore Mutualistico

Sede: Via Roma, 253 – Enna (EN)

• Liceo delle Scienze Umane “Napoleone Colajanni/Pietro Farinato” (Enna):

Dirigente Scolastica: Prof.ssa Maria Silvia Messina

Responsabile FSL: Prof.ssa Silvana Sutera

Tutor Interno: Prof. Samuel Leanza

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