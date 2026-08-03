Automobilismo: Campionato Predator’S: un esordio da incorniciare a Monza per il driver regalbutese Giacomo Pellegino

Weekend incredibile quello appena trascorso a Monza!

Il pilota di Regalbuto esordiva in uno degli autodromi più prestigiosi al Mondo, in concomitanza con la prova italiana del campionato europeo di Formula 3.

Venerdì, durante i due turni di prove, il Siciliano si dimostrava subito molto veloce registrando il miglior crono di giornata con record e prima posizione.

La qualifica di sabato, a causa di uno stop con bandiera rossa, viene un po’ complicata ed il miglior crono é quello della quinta posizione.

Domenica mattina, in Gara 1, le cose si complicano ancora di più. Dopo due giorni di temperature torride, arriva un temporale imprevisto. La Direzione gara é costretta ad interrompere la gara ed i team devono sostituire gli pneumatici optando per le gomme rain.

Sin dalla partenza Pellegrino dimostra coraggio e doti di guida impressionanti, nonostante la visibilità sia compromessa dalla nube di acqua sollevata daIle vetture che precedono.

Inizia così la rimonta, sorpassi da brividi, la tribuna della prima variante impazzisce. Pellegrino recupera ben quattro posizioni ed arriva ad appena 12 centesimi di secondo dal primo posto.

Nel pomeriggio cambiano le condizioni meteo, tornano sole e caldo e la pista si asciuga.

Gara 2 diventa uno spettacolo senza uguali con i primi 7 piloti racchiusi in appena 1 secondo. I sorpassi non si riescono a contare, i piloti si alternano in cima alla classifica senza mai essere scorretti.

Alla bandiera a scacchi l’alfiere della CM Motorsport è in quinta posizione.

“Poter raccontare di aver corso a Monza ed essere salito sul secondo gradino più alto del podio é qualcosa di eccezionale, un’emozione che non si può raccontare. Ricorderò per sempre questa esperienza. Il tempio della velocità si è dimostrato veramente all’altezza delle aspettative. Linfluenza della scia é impressionante, così come l’importanza della potenza del motore e la pulizia di guida.” Queste le parole di Giacomo Pellegrino che adesso avrà un periodo di ferie.

Il prossimo appuntamento sarà a metà del mese di settembre innpista a Vallelunga nel Lazio.

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