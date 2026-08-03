Pietraperzia questa sera la festa dell’emigrato

Insieme Per Pietraperzia Calogero Di Gloria sindaco

SICILIA BEDDA · DELIA

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Pietraperzia è sempre stata una comunità laboriosa, orgogliosa delle proprie tradizioni, della propria storia e della propria cultura. Una terra che ha saputo affrontare sacrifici e difficoltà, ma che ha sempre mantenuto vivo il senso di appartenenza, tramandato di generazione in generazione.

Oggi vogliamo rendere omaggio a tutti coloro che, pur vivendo lontano, continuano a parlare con orgoglio della propria terra, a custodirne i valori, le tradizioni, il dialetto, gli affetti e la memoria.

Per questo l’amministrazione Comunale di Pietraperzia è orgogliosa di organizzare la Prima Festa dell’Emigrato, un evento dedicato a chi è partito, a chi è rimasto e alle nuove generazioni, affinché la storia dell’emigrazione diventi un patrimonio condiviso e non venga mai dimenticata.

✨ Una serata per ritrovarsi, raccontare esperienze, condividere emozioni e riscoprire quel legame profondo che nessuna distanza può spezzare.

📅 3 Agosto 2026

🕘 Ore 21:00

📍 Viale De Nicola – Piazzale antistante la Scuola Media “V. Guarnaccia”

Durante la serata celebreremo le storie di chi ha portato il nome di Pietraperzia nel mondo, contribuendo con il proprio lavoro, il proprio ingegno e i propri valori alla crescita delle comunità che li hanno accolti, senza mai smettere di sentirsi parte della nostra.

Un sentito ringraziamento alle associazioni che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa:

🤝 ANCeSCAO – Sede di Pietraperzia

🤝 Amici della Musica

🤝 Amici della Biblioteca

🤝 La Stanza dello Scirocco

Si ringrazia coloro i quali hanno messo a disposizione oggetti simbolici per l’evento e strumenti professionali:

Filippo Miraglia

Salvatore Palascino

Filippo Barrile

Salvatore Cilano.

Grazie di cuore a coloro i quali contribuiranno partecipando fattivamente alla realizzazione dell’evento.

💙 Ovunque siate, Pietraperzia sarà sempre casa.

Invitiamo tutti gli emigrati e le loro famiglie a partecipare e chiediamo ai nostri concittadini di condividere questo messaggio: facciamolo arrivare in ogni parte del mondo, affinché nessun pietrino si senta lontano dalla propria comunità.

Perché un paese cresce quando sa ricordare la propria storia, onorare chi l’ha rappresentato nel mondo e costruire il futuro senza dimenticare le proprie radici

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