Previsioni Meteo Enna: Temperature stabili calde ma non estreme. Temporali pomeridiani localmente forti
La stazione meteo di Enna alta ha misurato 2.7 millimetri di pioggia durante il temporale di
ieri, 2 agosto. Durante la pioggia, la temperatura è scesa sui 23 gradi, mentre la massima
registrata precedentemente, intorno alle 14, è rimasta stabile (32-33 gradi) con 3 gradi circa
sopra la norma.
Avevamo parlato, negli articoli precedenti, di questi giorni con instabilità pomeridiana e in
effetti la previsione si è concretizzata.
Oggi sarà il giorno con i temporali più intensi nella Sicilia centrorientale: saranno come
sempre di localizzazione difficilissima ma, dove colpiranno i nuclei più intensi, potremo avere
fenomeni molto significativi con raffiche e grandine.
Come anticipato, più o meno tutta la prima decade di agosto vedrà queste temperature,
grado più grado meno.
Via d’uscita? Ancora non si intravede.
Ne riparleremo.
Al prossimo aggiornamento.
Luca Alerci