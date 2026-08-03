La stazione meteo di Enna alta ha misurato 2.7 millimetri di pioggia durante il temporale di

ieri, 2 agosto. Durante la pioggia, la temperatura è scesa sui 23 gradi, mentre la massima

registrata precedentemente, intorno alle 14, è rimasta stabile (32-33 gradi) con 3 gradi circa

sopra la norma.

Avevamo parlato, negli articoli precedenti, di questi giorni con instabilità pomeridiana e in

effetti la previsione si è concretizzata.

Oggi sarà il giorno con i temporali più intensi nella Sicilia centrorientale: saranno come

sempre di localizzazione difficilissima ma, dove colpiranno i nuclei più intensi, potremo avere

fenomeni molto significativi con raffiche e grandine.

Come anticipato, più o meno tutta la prima decade di agosto vedrà queste temperature,

grado più grado meno.

Via d’uscita? Ancora non si intravede.

Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

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