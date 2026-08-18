FUTURO NAZIONALE SULLA CRISI DELLA DIGA ANCIPA: “L’ACQUA

NON SPARISCE PER DECRETO. BASTA SCUSE, SERVE UNA RIVOLUZIONE

INFRASTRUTTURALE NELL’ENTROTERRA SICILIANO”

ENNA, 18 AGOSTO 2026

Il movimento politico Futuro Nazionale interviene con fermezza sulla drammatica

gestione delle risorse idriche della diga Ancipa, a seguito dei dati allarmanti emersi nella

prima metà di agosto che hanno visto l’invaso svuotarsi di oltre 2,5 milioni di metri cubi

in appena otto giorni. A sollevare la dura reazione del movimento è il referente del

Comitato Costituente di Futuro Nazionale per la città di Enna, l’avvocato Carmelo

Mirisciotti: “La risposta dell’Autorità di Bacino della Regione Siciliana, che liquida il

drastico calo come un semplice ‘prelievo programmato’ per l’irrigazione dei consorzi di

Catania ed Enna, è l’ennesima dimostrazione di una burocrazia che si muove per carte

bollate mentre i rubinetti dei cittadini dell’entroterra restano a secco”, dichiara

l’avvocato Mirisciotti. “L’acqua non sparisce per decreto. Giustificare un consumo

quintuplicato in piena estate, nel silenzio delle istituzioni regionali, significa ignorare

deliberatamente la sete e l’esasperazione di un intero territorio. Difendiamo e

sosteniamo con forza la battaglia dei comitati civici locali che vigilano ogni giorno per

la trasparenza di questi dati”.

Futuro Nazionale sposta l’accento dalle sole cause climatiche alle storiche responsabilità

politico-amministrative che paralizzano la provincia ennese e la Sicilia intera:

Infrastrutture colabrodo: Una rete idrica che disperde oltre il 42% della risorsa prima

ancora che arrivi a destinazione è un insulto intollerabile ai cittadini, ai commercianti e

agli agricoltori.

Mancata manutenzione: Le dighe dell’entroterra soffrono di decenni di abbandono, con

il paradosso di sversamenti forzati a mare durante i mesi invernali per carenze strutturali

nei sistemi di sbarramento e sicurezza.

Abbandono dell’Ennese: Cinque comuni dell’alta provincia (Troina, Nicosia, Gagliano

Castelferrato, Cerami e Sperlinga) dipendono totalmente dall’Ancipa per l’uso

idropotabile. Condannare queste comunità all’incertezza e a turnazioni estenuanti

significa accelerare lo spopolamento delle nostre aree interne. “Non si può continuare a

gestire l’Isola rincorrendo perenni stati di emergenza o tregue apparenti”, conclude

l’avvocato Carmelo Mirisciotti. “Chiediamo un piano straordinario di investimenti reali

sulle reti idriche provinciali, il completamento immediato delle opere accessorie — a

partire dalla traversa sul fiume Martello — e una gestione strategica della risorsa idrica

che metta al primo posto la sopravvivenza dei territori e del tessuto produttivo agricolo

locale. Il tempo delle scuse e dei rimpalli di responsabilità è scaduto”.

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