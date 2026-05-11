Storie correlate

gilli1

Settimana Europea Federiciana: Enna ritrova il suo cuore imperiale tra archi storici e arpe celestiali. Si chiude la sessione di maggio, l’attesa si sposta al Gran Corteo di luglio.

Riccardo Maggio 11, 2026
incontro con i candidati

Enna, incontro con tutti i candidati a sostegno di Ezio De Rose

Riccardo Maggio 11, 2026
EZIO DE ROSE 1

Settimana Federiciana, bufera sul palco: “Evento piegato alla campagna elettorale”

Riccardo Maggio 10, 2026

Ultime notizie

Vertenza lavoratori ex Almaviva, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uil Fpc e Ugl: “La Regione resta in silenzio, i lavoratori no”.

Riccardo Maggio 11, 2026

Borghi dei Tesori Fest: Petralia Soprana apre le sue porte il 16 e 17 maggio

Riccardo Maggio 11, 2026

Catania celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere: domani la CNAI in piazza Stesicoro.

Riccardo Maggio 11, 2026

TEATRO BIONDO PALERMO Stagione 2026-2027 OLTREPASSA Attraversa Palermo e altri mondi

Riccardo Maggio 11, 2026