Automobilismo – Inizia con due piazze d’onore la stagione della RO racing

E’ iniziata bene la stagione agonistica 2026 per i colori della scuderia RO racing. Seconda piazza assoluta per Jerry Mingoia e Roberto Longo al Rally Monti Sicani, primo round del Campionato siciliano rally, dove altri due equipaggi della scuderia, si sono piazzati al quarto e al settimo posto della generale. Seconda piazza di Terzo Raggruppamento per Natale Mannino e Giacomo Giannone all’Historic Rally delle Vallate Aretine, gara d’apertura del Campionato italiano rally auto storiche.

E’ entrata nel vivo nel migliore dei modi la stagione agonistica 2026 per la scuderia RO racing, le due gare del weekend, con equipaggi del sodalizio al via, hanno registrato piazzamenti di tutto rispetto. Ad Arezzo, in Toscana, all’Historic Rally delle Vallate Aretine, manifestazione d’esordio del Campionato italiano rally auto storiche, Natale Mannino e Giacomo Giannone, a bordo di una Porsche 911 del Terzo Raggruppamento, per una manciata di secondi hanno dovuto ripiegare sulla piazza d’onore di Gruppo e hanno centrato invece la vittoria di classe. Stessa posizione, ma nel Primo Raggruppamento, per la Bmw 2002, condotta da Attilio Modica in coppia con Giuseppe Di Salvo.

In Sicilia, nel primo round del Campionato siciliano rally, il Rally Monti Sicani, che si è disputato sulle strade dell’hinterland agrigentino Jerry Mingoia e Roberto Longo, a bordo di una Skoda Fabia Evo, hanno offerto una prova maiuscola che li ha condotti sul secondo gradino del podio. In quarta posizione, grazie ad una condotta di gara arrembante e spettacolare, Ivan Brusca e Ignazio Midulla hanno sfruttato al meglio la loro Peugeot 106 della categoria Racing Start Plus 1.6. Sempre su una Skoda Fabia R5 Filippo Indovina, al rientro dopo tre anni di inattività e Giuseppe Livecchi, hanno concluso al settimo posto della generale e adesso continueranno la loro esperienza nelle gare della Coppa rally di zona.

Advertisement

Advertisement

Visite: 117