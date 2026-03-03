Storie correlate

Contratto dei regionali, Siad-Csa-Cisal diffida il governo siciliano: “Subito le trattative per il rinnovo del contratto, pronti al ricorso al Tar”

Riccardo Marzo 3, 2026

COMITATO UNICO DI GARANZIA: RUOLO E FUNZIONE. STAMANE A PALERMO L’INIZIATIVA DELLA CISL FP SICILIA PER ILLUSTRARE E RAFFORZARE LE COMPETENZE SUL RUOLO STRATEGICO DEI CUG

Riccardo Marzo 2, 2026
ippolito

Nidil Cgil: un territorio quello ennese dove è difficile per i giovani l’inserimento lavorativo

Riccardo Marzo 1, 2026

Ultime notizie

Automobilismo – Inizia con due piazze d’onore la stagione della RO racing

Riccardo Marzo 3, 2026
Incontro CISL–FeLSA a Caltanissetta

Servizi e tutele per somministrati e atipici al centro dell’incontro promosso dalla CISL Agrigento Caltanissetta Enna e dalla Felsa

Riccardo Marzo 3, 2026

Saline di Trapani, guasto a depuratore e crollo SP21: “Avevamo chiesto chiarimenti il 26 febbraio, ora vogliamo verità sulle condizioni dell’impianto”

Riccardo Marzo 3, 2026

Paola Silvia Dolci vince la XIII edizione del Premio Letterario “Paolo Prestigiacomo” di San Mauro Castelverde

Riccardo Marzo 3, 2026