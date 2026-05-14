Villorba Corse al via della Spa 500 in GT Open con la Lamborghini Huracán GT3 Evo2

Sulla numero 63 del team trevigiano si schiera il giovane equipaggio Moncini-Testa, pronto a dare battaglia nella gara endurance di domenica alle 12.25

Treviso, 14 maggio 2026. Il nuovo programma GT3 targato Villorba Corse come team “supported by Lamborghini” fa tappa in uno degli scenari leggendari del motorsport: Spa-Francorchamps. Sullo storico tracciato belga il 15-17 maggio è in programma il secondo round dell’International GT Open 2026, che la squadra diretta da Raimondo Amadio affronterà con la Lamborghini Huracán GT3 Evo2 numero 63 affidata al 22enne bresciano Leonardo Moncini e al 20enne portoghese Rodrigo Testa. Si tratta di due profili molto giovani ma entrambe con già un interessante background nel mondo delle corse Gran Turismo.

Nel cuore delle Ardenne la serie europea promossa dalla GT Sport ha in programma la prima delle due gare endurance in calendario, la Spa 500, format che il team trevigiano e i suoi giovani alfieri ritroveranno più avanti anche a Monza e che di fatto rappresenterà l’esordio stagionale, visto che per fattori tecnico-logistici esterni non dipesi da Villorba Corse il mese scorso la squadra non ha potuto prendere il via del round inaugurale disputato a Portimao. Venerdì 15 maggio Moncini e Testa torneranno dunque in GT Open per inaugurare il weekend nelle prove libere. Sabato spazio alle due qualifiche da 25 minuti ciascuna con semaforo verde alle 11.05 e alle 15.00. La gara endurance di Spa scatta domenica alle 12.25 sulla distanza di 500 km oppure 2h55′ + 1 giro. Prevista la diretta in live streaming sul canale youtube ufficiale del GT Open e alle 19.20 la differita su ACI Sport TV (disponibile sul canale 228 di Sky oppure sul web).

Il team principal Raimondo Amadio: “Non vediamo l’ora di prendere finalmente il via del GT Open 2026. Sarà la prima gara dopo la falsa partenza di Portimao, che abbiamo già dimenticato. Siamo tutti ben focalizzati su Spa: dobbiamo assolutamente riscattarci senza sbagliare nulla, piuttosto cercando di capitalizzare il più possibile e gestire al meglio una gara che si annuncia comunque complessa, sia per le caratteristiche del circuito sia per il fatto che sarà molto lunga. Sarà importante avere una prestazione bilanciata con entrambi i piloti per cercare di arrivare bene alla bandiera a scacchi”.

International GT Open: 19/4. Portimao; 17/5 Spa (endurance); 7/6 Misano, 5/7 Hungaroring; 19/7 Le Castellet, 13/9 Hockenheim, 27/9 Monza (endurance); 25/10 Barcellona.

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