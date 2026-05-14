Automobilismo – La RO racing presente in massa alla Targa Florio e al Trofeo Vallecamonica

Sarà un fine settimana dalle grandi emozioni quello che si apprestano a vivere i rappresentanti della scuderia RO racing, impegnati in massa alla centodecima edizione della Targa Florio, gara automobilistica più antica del mondo, che si corre in Sicilia sulle strade delle Madonie e in Lombardia al Trofeo Vallecamonica, giunto alla sua cinquantacinquesima edizione e gara d’apertura del Campionato italiano supersalita.

Strade dal clima infuocato sono pronte ad accogliere i paladini del volante nel fine settimana che sta per prendere il via. I rappresentanti della scuderia RO racing scenderanno in strada per nuove esaltanti sfide alla Targa Florio e al Trofeo Vallecamonica.

Sulle strade del “Mito”, tra le Madonie, domani e sabato 16 maggio la scuderia si presenta ai nastri di partenza dell’edizione numero 110 della gara automobilistica più antica del mondo con una formazione d’attacco schierata in tutte le validità della competizione.

Nel Campionato italiano assoluto rally, i riflettori saranno puntati sull’equipaggio composto da Andrea La Cola e Mattia Verrando. Il pilota ligure, passato dalla versione aspirata a quella turbo della Suzuki Swift, è pronto, insieme al suo navigatore, a ricavarsi un posto importante nell’animato trofeo indetto dalla Casa del Sol levante.

Grande attesa anche per la Coppa rally di nona zona, dove la Ro Racing schiera un poker di vetture altamente competitive.

Con il compito di scendere per primi dal palco di partenza ci saranno, a bordo di una Skoda Fabia R5, Antonio e Mattia Provenza. I due cefaludesi non nascondono le loro ambizioni da podio, parimenti a Filippo Indovina ed Ernesto Rizzo, ai nastri di partenza con una vettura gemella a quella dei compagni di scuderia. Carlo Stassi, con Antonio Francesco Candela, porterà in gara l’efficace Toyota Yaris R1 T Naz. 4X4, Mario Miraglia e Salvatore Alessandra cercheranno il primato tra le Rally 5, con la loro Renault Clio RS.

Emozioni forti anche nel Campionato italiano rally auto storiche, dove il fascino delle “regine” del passato rivivrà grazie ai portacolori della scuderia. La Porsche 911 del Secondo Raggruppamento, a trazione posteriore, sarà l’arma di Giuseppe Musso e Massimiliano Alduina. In Terzo Raggruppamento, sempre su vetture della Casa di Stoccarda, affidate alle cure del Team Guagliardo ci saranno Giovanni Modica con Francesco La Franca e il pluricampione italiano di categoria Natale Mannino, coadiuvato da Francesco Granata. A completare il gruppo dei rappresentanti della scuderia, a bordo di una BMW 2002 del Secondo Raggruppamento ci saranno Salvatore Mannino e Giacomo Giannone.

In Lombardia, tra le montagne camune, al 55° Trofeo Vallecamonica, prima uscita stagionale del Campionato italiano supersalita, la Ro racing schiera una compagine di specialisti della velocità in salita pronti a scalare le classifiche. In classe RS1.6, Andrea Currenti sarà in gara al volante di una scattante Peugeot 106. Nella spettacolare categoria GT Supercup, occhi puntati su tre potenti vetture della “Casa di Maranello”: Giuseppe D’Angelo sarà pronto a dire la sua sulla Ferrari 488 Challenge di Divisione I parimenti a Kadija Mourtaji che disporrà di una vettura gemella. Sempre in Divisione I, al debutto stagionale con una Ferrari 296 Challenge Evo, sarà pronto a nuove imprese Giovanni del Prete.

Advertisement

Advertisement

Visite: 112