Comune di Villarosa

Finanziato dalla Regione Siciliana, nell’ambito dell’Avviso “Sicilia che Piace”, il progetto “Pane di San Giuseppe di Villarosa”, finalizzato all’istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale).

Soddisfazione da parte del Sindaco Francesco Costanza e dell’Ass.re Michelangelo Taravella per l’importante riconoscimento che punta a tutelare e valorizzare le nostre tradizioni, la cultura del pane e l’identità del territorio villarosano.

Il progetto rappresenta un ulteriore passo nel percorso di promozione e valorizzazione delle eccellenze locali, già avviato lo scorso anno con il progetto “Mani, Pani e Tradizioni”, che ha riscosso grande partecipazione e apprezzamento.

La De.Co. non è soltanto un marchio, ma uno strumento per custodire la memoria, le tradizioni e il legame profondo tra territorio, cultura e comunità.

Per il secondo anno consecutivo, questo finanziamento conferma la qualità della progettazione portata avanti dall’Amministrazione comunale, con impegno, visione, serietà e spirito di squadra, per costruire nuove opportunità di sviluppo e valorizzazione del nostro territorio.

Andiamo avanti per la nostra comunità.

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