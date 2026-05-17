*Giornate di primavera tra natura, scoperta e meraviglia per i nostri alunni ** 🌿📚

Gli alunni delle classi seconde della scuola primaria dei plessi di Enna e gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado di Enna e Calascibetta hanno vissuto due splendide esperienze didattiche all’insegna della conoscenza e del contatto con la natura.

🌱 I più piccoli hanno visitato l’**Orto Botanico di Catania**, partecipando a coinvolgenti visite guidate e laboratori educativi che li hanno accompagnati alla scoperta del mondo delle piante, dei profumi e dei colori della biodiversità.

🌴 Gli studenti della scuola secondaria, invece, hanno trascorso una giornata all’**Orto Botanico di Palermo**, dove percorsi guidati hanno offerto occasioni di approfondimento scientifico e di osservazione diretta dell’ambiente naturale.

Le uscite didattiche sono state anche preziose opportunità per conoscere più da vicino le bellezze artistiche, culturali e paesaggistiche delle città di Catania e Palermo, trasformando l’apprendimento in un’esperienza viva, concreta e condivisa.

Un’esperienza ricca di entusiasmo, curiosità e crescita, che conferma quanto sia importante imparare anche fuori dalle aule, attraverso il contatto diretto con il territorio e la natura.

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