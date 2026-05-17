FINANZIATO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX CAMPO DI BOCCE – DIVENTERÀ SPAZIO TEATRO APERTO

Finanziato con fondi Fosmit della regione sicilia, in nostro progetto di riqualificazione dell’ex campo di bocce, in zona Granfonte, con un finanziamento ad hoc di €. 37.316,00 che integreremo con fondi del comune.

Come da progetto approvato, il sito da anni abbandonato, sarà ripulito e verrà realizzato uno spazio polifunzionale, con una platea con posti a sedere e un piccolo palco in legno, con sistema audio, per conferenze e per esibizioni teatrali o manifestazioni culturali.

Si comincia ad intervenire, nella zona storica, con questa riqualificazione, che renderà fruibile un altro spazio aperto a chiunque vorrà proporre iniziative, in una zona che grazie alla nuova isola pedonale estiva diventerà in modo naturale punto di attrazione e relax per la nostra comunità.

Ogni spazio pubblico deve effettivamente essere disponibile e fruibile per la comunità.

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