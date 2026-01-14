Aeroporto Trapani Birgi

Confartigianato Sicilia: «Bene il restyling, coinvolgere le maestranze locali»

Confartigianato Imprese Sicilia guarda con favore al piano di restyling dell’aeroporto di Trapani Birgi, che prevede interventi per circa 14 milioni di euro destinati all’ammodernamento dell’aerostazione. Un investimento ritenuto strategico per sostenere la crescita dello scalo trapanese e rafforzarne il ruolo nel sistema dei trasporti e del turismo siciliano.

L’aumento delle rotte aeree e del flusso di passeggeri ha infatti reso necessario un adeguamento delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali, in linea con gli obiettivi di sviluppo futuro dell’aeroporto. Un percorso che, secondo Confartigianato, dovrebbe prevedere il coinvolgimento delle imprese e delle maestranze artigiane locali, valorizzando le competenze presenti sul territorio.

«Osserviamo con occhio favorevole l’investimento di restyling che coinvolgerà prossimamente l’aeroporto di Trapani Birgi – dichiara il presidente di Confartigianato Imprese Sicilia, Emanuele Virzì – e invitiamo al coinvolgimento delle maestranze locali in un’operazione che punta al rilancio dell’aerostazione».

Virzì sottolinea inoltre come lo scalo di Trapani Birgi sia ormai diventato un punto di riferimento per il turismo nell’area occidentale della Sicilia, riconoscendo il lavoro svolto dal presidente di Airgest Salvatore Ombra, «che ha saputo mettere in sicurezza i conti e incrementare in modo significativo il traffico passeggeri».

Un plauso arriva anche al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani: «Con questo investimento – conclude Virzì – la Regione osserva e contribuisce a sviluppare le potenzialità a lungo termine di uno scalo che può diventare un aeroporto all’avanguardia».

