Storie correlate

Aeroporto Trapani Birgi Confartigianato Sicilia: «Bene il restyling, coinvolgere le maestranze locali»

Riccardo Gennaio 14, 2026 0

Sicindustria e LEXIA: a Palermo un incontro sui confini tra rapporto di lavoro effettivo e somministrazione illecita di manodopera

Riccardo Gennaio 14, 2026 0

A GENNAIO 2026 LA SICILIA DIVENTA LABORATORIO D’EUROPA: SAMOTHRACE PORTA RICERCA E INNOVAZIONE SUL TERRITORIO

Riccardo Gennaio 14, 2026 0

Ultime notizie

Terremoto del Belice/Il sindaco di Poggioreale: «Le ricorrenze ci espongono al rischio della retorica. Rimettere al centro dell’impegno emergenze e criticità d’intesa con Stato, Regione e Comuni”

Riccardo Gennaio 14, 2026 0

Crisafulli FAISA CISAL SICILIA: Sciopero di 24 ore venerdì 16 gennaio 2026 nelle aziende Segesta,

Riccardo Gennaio 14, 2026 0

Aeroporto Trapani Birgi Confartigianato Sicilia: «Bene il restyling, coinvolgere le maestranze locali»

Riccardo Gennaio 14, 2026 0

Le borse di studio Idea-Azione promosse dall’Istituto Arrupe Le domande entro il 26 febbraio, alle ore 13

Riccardo Gennaio 14, 2026 0