1.185 BORSE DI STUDIO ASSEGNATE IN TUTTA ITALIA DALLA S.N.M.S. CESARE POZZO – ETS PER

COMPLESSIVI € 163.460,00 SUSSIDI ALLO STUDIO ELARGITI.

Gennaio 2026 – La Mutua Cesare Pozzo continua con il suo sostegno alla formazione scolastica per i soci

e i loro familiari: 163.460,00 euro i sussidi erogati sul territorio nazionale e 1.185 il totale degli studenti

premiati.

Sanità e istruzione si confermano al centro dell’operato della Società nazionale di mutuo soccorso Cesare

Pozzo – Ets che, come ogni anno, assegna borse di studio al fine di accompagnare i soci e i loro figli nel

percorso scolastico.

Anche per il 2025, la Mutua Cesare Pozzo premia gli studenti più meritevoli che hanno terminato il ciclo di

studi di scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado,

università di primo livello e magistrale, università estere.

In tutte le regioni italiane, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, la storica

Mutua ha erogato i sussidi a 1.885 studenti per complessivi €

163.460,00.

“I giovani sono il futuro del nostro Paese. Investire in istruzione significa

investire in un futuro migliore. – afferma il presidente nazionale Andrea

Giuseppe Tiberti – Da sempre mettiamo al centro nel nostro operato

sanità e cultura. Sappiamo quanto il percorso di studi possa gravare sulle spese familiari, ed è per questo che

da anni eroghiamo i sussidi allo studio, accompagnando i soci dalle scuole elementari all’Università”.

L’aiuto della S.N.M.S. Cesare Pozzo- ETS si attesta con i numeri: nel 2025 in tutta Italia sono stati erogati

163.460 euro di sussidi allo studio a 1.185 studenti. 233 premiati hanno concluso la scuola primaria (con

11.470 euro di sussidi elargiti), 346 la scuola secondaria di primo grado (con 34.300 euro di sussidi), 257

la scuola secondaria di secondo grado (con 38.490 euro di sussidi), 121 hanno terminato l’università di

primo livello (con 39.800 euro di sussidi assegnati), 225 quella specialistica (con 54.100 euro di sussidi),

due l’università estera (con 400 euro di sussidi).

Oltre all’assegnazione delle consuete borse di studio, la Mutua Cesare Pozzo riserva ulteriori

riconoscimenti per i premiati dei sussidi allo studio. Ogni anno, infatti, in occasione della cerimonia

dedicata agli studenti che hanno beneficiato dei sussidi allo studio, si svolgono dei quiz online su una

tematica legata al mondo e alla storia della mutualità. Il suo svolgimento prevede l’assegnazione di PC

portatili e di corsi di inglese da poter frequentare, online o in presenza, in tutta Italia, in base al proprio

livello di preparazione.Società Nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo – ETS

Via San Gregorio 46/48 – 20124 Milano

C.F. 80074030158

cesarepozzo@pec.mutuacesarepozzo.org

Albo società cooperative sez. società di mutuo soccorso n° C100040

Anagrafe Fondi n° 0019988-20/11/2025-DGPROGS-DGPROGS-UFF02-P

Sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015

per le attività di erogazione dei servizi di gestione dei fondi e sussidi mutualistici

per gli associati in ambito sanitario.

Con circa 159.00 Soci, per un totale di 250.000 assistiti, la Società nazionale di Mutuo Soccorso Cesare

Pozzo – Ets si impegna a offrire da oltre 145 anni il benessere di lavoratori, famiglie e imprese aiutando i

suoi soci e le loro famiglie nelle spese mediche e socio assistenziali e orientandosi sempre a garantire il

diritto universale alle cure. Tutti i piani sanitari sono studiati per andare incontro alle diverse esigenze

dettate dall’età, dal nucleo familiare e dalla professione.

