Concorsi Regione Siciliana, esclusi i Dottori Agronomi e Forestali: la Federazione chiede la revisione dei bandi e la proroga dei termini di partecipazione

PALERMO – La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia richiama l’attenzione della Regione Siciliana sui contenuti dei bandi di concorso pubblico per i profili di Funzionario tecnico (Codice TECO) e Funzionario ispettivo – Ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza sul lavoro (Codice ISPTEC), banditi il 23 dicembre scorso.

Così come formalmente rappresentato con nota indirizzata, lo scorso 29 dicembre, al Presidente della Regione, agli Assessori competenti e ai dirigenti responsabili, la Federazione evidenzia come l’attuale formulazione dei requisiti di ammissione escluda ingiustificatamente le classi di laurea afferenti all’area agraria, forestale e ambientale, nonostante la piena coerenza delle competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali con le funzioni previste dai profili messi a concorso.

I percorsi formativi universitari in Scienze agrarie, forestali e ambientali, unitamente all’abilitazione professionale disciplinata dalla legge, garantiscono competenze specifiche e integrate in materia di: pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio rurale; tutela del suolo, delle acque e delle risorse naturali; prevenzione del dissesto idrogeologico; valutazioni ambientali e attività di controllo; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro agricoli, forestali e nelle attività connesse alla gestione del territorio; biotecnologie agrarie (classe di laurea LM 7). Competenze che risultano pienamente coerenti sia con il profilo di Funzionario Tecnico (TECO), sia con quello di Funzionario Ispettivo (ISPTEC).

A rafforzare la posizione della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia sono intervenute anche le successive comunicazioni ufficiali dei Direttori dei Dipartimenti universitari di area agraria delle Università siciliane e del presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF), che hanno condiviso e sostenuto la necessità di integrare i bandi, a tutela del valore tecnico-scientifico e professionale della categoria.

La Federazione sottolinea, inoltre, che un’eventuale integrazione dei requisiti di accesso deve necessariamente essere accompagnata da una proroga congrua dei termini per la presentazione delle domande, al fine di garantire effettive pari opportunità di partecipazione e il rispetto dei principi di trasparenza, ragionevolezza e favor partecipationis che devono caratterizzare le procedure concorsuali pubbliche.

«L’apertura dei bandi ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali – dichiara il Presidente della Federazione Regionale, Dott. Agronomo Giuseppe Iacono – non rappresenta una rivendicazione corporativa, ma una scelta di buon andamento amministrativo, nell’interesse della Regione Siciliana, che ha bisogno di professionalità qualificate e già operative sui temi della tutela ambientale, della pianificazione territoriale e della sicurezza nei contesti produttivi».

La Federazione confida pertanto in un sollecito intervento correttivo da parte dell’Amministrazione Regionale, volto all’integrazione degli avvisi di concorso e alla riapertura dei termini, riservandosi, in mancanza, ogni ulteriore iniziativa a tutela della categoria e dell’interesse pubblico a un reclutamento realmente basato sulle competenze.

