IN SICILIA 133 BORSE DI STUDIO ASSEGNATE DALLA S.N.M.S. CESARE POZZO- ETS
Gennaio 2026 – La Mutua Cesare Pozzo continua con il suo sostegno alla formazione scolastica per i soci e
i loro familiari: 163.460 euro i sussidi erogati in tutta Italia nel 2025 con 1.185 studenti premiati.
Sanità e istruzione continuano a confermarsi al centro
dell’operato della Società nazionale di mutuo soccorso Cesare
Pozzo – Ets che, come ogni anno, assegna borse di studio al
fine di accompagnare i soci e i loro figli nel percorso
scolastico. Anche per il 2025, CesarePozzo premia gli
studenti più meritevoli che hanno terminato il ciclo di studi di
scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado,
università di primo livello e magistrale, università estere.
Solo nella regione Sicilia, la storica Mutua ha erogato i sussidi a 133 studenti per complessivi
€ 19.550,00.
“I giovani sono il futuro del nostro Paese. Investire in istruzione significa investire in un futuro migliore. –
afferma il presidente nazionale Andrea Giuseppe Tiberti – Da sempre la Mutua Cesare Pozzo mette al
centro nel suo operato sanità e cultura. Sappiamo quanto il percorso di studi possa gravare sulle spese
familiari, ed è per questo che da anni eroghiamo i sussidi allo studio accompagnando i soci dalle scuole
elementari all’Università”.
L’aiuto della S.N.M.S. Cesare Pozzo- ETS si attesta con i numeri: nel 2025 in tutta Italia sono stati erogati
163.460 euro di sussidi allo studio a 1.185 studenti. 233 premiati hanno concluso la scuola primaria
(con 11.470 euro di sussidi elargiti), 346 la scuola secondaria di primo grado (con 34.300 euro di
l’Università di primo livello (con 39.800 euro di sussidi assegnati), 225 quella specialistica (con 54.100
euro di sussidi), due l’Università estera (con 400 euro di sussidi).
Oltre all’assegnazione delle consuete borse di studio, la Mutua Cesare Pozzo riserva ulteriori
riconoscimenti per i premiati dei sussidi allo studio. Ogni anno, infatti, in occasione della cerimonia
dedicata agli studenti che hanno beneficiato dei sussidi allo studio, si svolgono dei quiz online su una
tematica legata al mondo e alla storia della mutualità. Il suo svolgimento prevede l’assegnazione di PC
portatili e di corsi di inglese da poter frequentare, online o in presenza, in tutta Italia, in base al proprio
livello di preparazione.
Con circa 159.00 Soci, per un totale di 250.000 assistiti, la Società nazionale di Mutuo Soccorso Cesare
Pozzo – Ets si impegna a garantire da oltre 145 anni il benessere di lavoratori, famiglie e imprese. Tutti i
piani sanitari sono studiati per andare incontro alle diverse esigenze dettate dall’età, dal nucleo familiare
e dalla professione.
Mutua Cesare Pozzo in Sicilia: La Mutua Cesare Pozzo è presente in Sicilia con la sede regionale di
Palermo e gli uffici di Catania, Messina e Aragona. La sede regionale di Palermo si trova in via Torino, 27 –
Tel: 0916167012 – orari: lunedì: 9.00-12.30; martedì: 14.00 – 17.00; giovedì: 9.00-12.30 –
sicilia@mutuacesarepozzo.it.