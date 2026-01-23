IN SICILIA 133 BORSE DI STUDIO ASSEGNATE DALLA S.N.M.S. CESARE POZZO- ETS

Gennaio 2026 – La Mutua Cesare Pozzo continua con il suo sostegno alla formazione scolastica per i soci e

i loro familiari: 163.460 euro i sussidi erogati in tutta Italia nel 2025 con 1.185 studenti premiati.

Sanità e istruzione continuano a confermarsi al centro

dell’operato della Società nazionale di mutuo soccorso Cesare

Pozzo – Ets che, come ogni anno, assegna borse di studio al

fine di accompagnare i soci e i loro figli nel percorso

scolastico. Anche per il 2025, CesarePozzo premia gli

studenti più meritevoli che hanno terminato il ciclo di studi di

scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado,

università di primo livello e magistrale, università estere.

Solo nella regione Sicilia, la storica Mutua ha erogato i sussidi a 133 studenti per complessivi

€ 19.550,00.

“I giovani sono il futuro del nostro Paese. Investire in istruzione significa investire in un futuro migliore. –

afferma il presidente nazionale Andrea Giuseppe Tiberti – Da sempre la Mutua Cesare Pozzo mette al

centro nel suo operato sanità e cultura. Sappiamo quanto il percorso di studi possa gravare sulle spese

familiari, ed è per questo che da anni eroghiamo i sussidi allo studio accompagnando i soci dalle scuole

elementari all’Università”.

L’aiuto della S.N.M.S. Cesare Pozzo- ETS si attesta con i numeri: nel 2025 in tutta Italia sono stati erogati

163.460 euro di sussidi allo studio a 1.185 studenti. 233 premiati hanno concluso la scuola primaria

(con 11.470 euro di sussidi elargiti), 346 la scuola secondaria di primo grado (con 34.300 euro di

sussidi),Società Nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo – ETS

Via San Gregorio 46/48 – 20124 Milano

C.F. 80074030158

cesarepozzo@pec.mutuacesarepozzo.org

Albo società cooperative sez. società di mutuo soccorso n° C100040

Anagrafe Fondi n° 0019988-20/11/2025-DGPROGS-DGPROGS-UFF02-P

Sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015

per le attività di erogazione dei servizi di gestione dei fondi e sussidi mutualistici

per gli associati in ambito sanitario.

l’Università di primo livello (con 39.800 euro di sussidi assegnati), 225 quella specialistica (con 54.100

euro di sussidi), due l’Università estera (con 400 euro di sussidi).

Oltre all’assegnazione delle consuete borse di studio, la Mutua Cesare Pozzo riserva ulteriori

riconoscimenti per i premiati dei sussidi allo studio. Ogni anno, infatti, in occasione della cerimonia

dedicata agli studenti che hanno beneficiato dei sussidi allo studio, si svolgono dei quiz online su una

tematica legata al mondo e alla storia della mutualità. Il suo svolgimento prevede l’assegnazione di PC

portatili e di corsi di inglese da poter frequentare, online o in presenza, in tutta Italia, in base al proprio

livello di preparazione.

Con circa 159.00 Soci, per un totale di 250.000 assistiti, la Società nazionale di Mutuo Soccorso Cesare

Pozzo – Ets si impegna a garantire da oltre 145 anni il benessere di lavoratori, famiglie e imprese. Tutti i

piani sanitari sono studiati per andare incontro alle diverse esigenze dettate dall’età, dal nucleo familiare

e dalla professione.

Mutua Cesare Pozzo in Sicilia: La Mutua Cesare Pozzo è presente in Sicilia con la sede regionale di

Palermo e gli uffici di Catania, Messina e Aragona. La sede regionale di Palermo si trova in via Torino, 27 –

Tel: 0916167012 – orari: lunedì: 9.00-12.30; martedì: 14.00 – 17.00; giovedì: 9.00-12.30 –

sicilia@mutuacesarepozzo.it.

Advertisement

Advertisement

Visite: 71