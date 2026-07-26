Ottima anteprima di sfide CIVSA a Sarnano

Riolo subito efficace su PRC A6 nelle ricognizioni del 18° Trofeo Storico Lodovico Scarfiotti che tra conferme e sorprese hanno aperto il sesto appuntamento del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche, nelle Marche, alla gara organizzata dal Gruppo Sportivo AC Macerata. Stefano Peroni su Osella prenota la scena della Classiche.

Sarnano (MC),25 luglio 2026. Completate le ricognizioni del del 18° Trofeo Storico Lodovico Scarfiotti. Il sesto appuntamento del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche e Tricolore Auto Classiche, la gara organizzata dal Gruppo Sportivo AC Macerata, che domani, domenica 26 luglio, alle ore 9.00 prenderà il via. La competizione si articolerà su due salite di gara sui 9,927 Km di tracciato ricavato sulla SP 120. Apprezzata all’unanimità la spettacolarità del percorso.

Il siciliano della Squadra Piloti Senesi Salvatore Totò Riolo sulla PRC A6 è stato il migliore interprete del tracciato ed ha ottenuto il miglior riscontro di giornata del Tricolore Auto Storiche in 5’10”06 ottenuto in progressione nella seconda salita, dopo che il pilota di Cerda insieme al team ha ottimizzato alcuni particolari d’assetto della vettura di 4° Raggruppamento, categoria in cui è leader dopo il successo alla Cesana Sestriere. Ottimo esordio con i prototipi per Marco Gentili, il giovane sarnanese già tricolore di 3° Raggruppamento ed ora al debutto sulla Lucchini SP 90 in versione sport Nazionale curata dal Team Di Fulvio, inoltre concrete anche le ricognizioni del pisano della Bologna Squadra Corse Piero Lottini su Osella PA 9/90 BMW. Per le auto turismo ancora una prova in primo piano per Giuseppe Valenti, determinato e preciso sulla Peugeot 206 Rally di classe A1300, ma molto incisivi anche Andrea Guidi con la Renault 5 GT Turbo e Manolo Campetti su Fiat Uno Turbo, anche queste in configurazione gruppo A.

Giuliano Peroni su Osella PA 8/9 BMW è stato il migliore di 3° raggruppamento ed ha annunciato l’attacco in gara, mentre l’altoatesino Erwin Morandell ha confermato il pieno feeling con la Fiat X1/9, sebbene altrettanto piena è la familiarità mostrata dal partenopeo di Palermo Francesco Avitabile con la BMW 320 in versione silhouette, subito efficace sul Sassotetto. Duello di classe TC 700 annunciato tra le Fiat Giannini 650 NP per il 2° Raggruppamento, dove le generose auto di del veneto Andrea Buttura e dell’ascolano Alessandro Pieroni si propongono come riferimento. A Tiberio Nocentini, per il 1° Raggruppamento, è bastata la sola prima ricognizione per confermare le regolazioni della Chevron B19 Cosworth, che i fiorentino pluri campione ha preservato per l’attacco in gara. Anche il ternano Angelo De Angelis ha provato con entusiasmo la risposta della Lola T212. Ma è pronto a spingersi fino ai vertici il maceratese Andrea Stortioni che sulla Lotus Elnan ha svolto due manche di prove molto efficaci.

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Per il tricolore Auto Classiche l’esperienza e la conoscenza del tracciato da parte del fiorentino figlio d’arte Stefano Peroni hanno facilitato certamente le ricognizioni svolte dal pluri campione della monoposto al volante dell’Osella PA 20/S, mentre proprio un affinamento di conoscenza con il lungo percorso sibillino è quello a cui ha mirato il siciliano di lungo corso Giovanni Cassibba anche lui sulla Osella PA 20/S.

Classifiche di raggruppamento CIVSA: 1° Raggr.: 1 Nocentini p. 42; 2 De Angelis 21,25; 3 Rollino 17,5. 2° Raggr.: 1 Zambelli 31,5; 2 Perilli 31,25; 3 Calaro 25,5. 3° Raggr.: 1 Morandell 29,25; 2 Peroni G. 29; 3 Capizzi 18,5. 4° Raggr.: 1 Riolo 31; 2 Rossi 27,5; 3 Valenti 26,25. C.I. Auto Classiche: 1 Cassibba G. 22,5; 2 Peroni S. 19,5; 3 Frustagatti 15,25.

Calendario Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche 2025: 25-26 aprile 52^ Coppa della Consuma (FI); 22-24 maggio 36° Bologna-Raticosa; 5-7 giugno Guarcino-Campocatino (FR); 19-21 giugno Lago-Montefiascone (VT); 10-12 luglio 44^ Cesana – Sestriere (TO); 24-26 luglio 18° Trofeo Storico Lodovico Scarfiotti (MC); 4-6 settembre 11^ Salita Storica Monte Erice (TP); 18-20 settembre 43° Coppa del Chianti Classico; 9-11 ottobre 9^ Coppa Faro (PU).

Addetto Stampa ACI Sport: Rosario Giordano +39 3346233608 – external.giordano@acisportspa.it

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