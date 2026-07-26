Nell’ultimo aggiornamento di ieri pomeriggio ci eravamo lasciati con l’ipotesi che l’alternanza

di espressioni dello scirocco fosse talmente spiccata, tra momenti più caldi e momenti più

umidi, da portare pure nubi sempre più spesse e nebbia, e così è stato ieri sera. Del resto,

quando prevale la componente appunto umida dello scirocco ci sono venti anche

abbastanza freschi. Ci sono fasi in cui invece prevale la risalita più calda, ieri nel pomeriggio

ad esempio, e accubbusa, come si dice nella nostra lingua locale.

Lo dicevamo, è una condizione particolare per essere piena estate, è più che altro una

condizione tipica delle stagioni di passaggio, diciamo settembrina per essere più precisi.

Una situazione rara, che ricordo pochissime volte da 50 anni a questa parte, forse due o tre

compresa questa, nel senso che fasi di intervallo dell’estate ci sono sempre state ma di

solito grazie all’arrivo di venti settentrionali o nord occidentali, non certo per uno scirocco che

diventa quasi levante, nel cuore di luglio.

Continuerà così fino a lunedì quando il nucleo in quota più instabile transiterà vicino alla

Sicilia. Ci saranno precipitazioni e fenomeni a seguire, soprattutto tra martedì e mercoledì,

con qualche anticipo anche lunedì nel momento del passaggio di consegne tra le diverse

correnti. Ad oggi, il nucleo sembra avere una traiettoria occidentale e quindi con effetti meno

incisivi per noi ma, stante la singolarità della configurazione di cui abbiamo già detto, meglio

aspettare ulteriori dati.

Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Advertisement

Advertisement

Visite: 122